Tempesta d’amore: Vanessa e Carolin fanno l’amore! | Anticipazioni italiane

Lottare contro il cuore è inutile… e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) lo sa bene! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) cederà infatti finalmente ai suoi sentimenti per Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa sceglie Max

Seguire il suo sogno di sempre di avere una famiglia insieme a Max (Stefan Hartmann) oppure cedere ai sentimenti per Carolin, lanciandosi nella sua prima relazione con una donna? È questo il dilemma che sta tormentando ormai da qualche giorno Vanessa. Dilemma che sta mettendo a dura prova non solo quest’ultima, ma anche la Lamprecht…

Delusa dai continui tira e molla della sua amata, Carolin ha infatti preso le distanze da lei, spingendo involontariamente la ragazza nuovamente verso Max. E così – seppur sinceramente innamorata della Lamprecht – la Sonnbichler le comunicherà di volersi concentrare sul suo progetto di creare una “famiglia tradizionale” insieme al fidanzato. Il destino, però, sembrerà volere altrimenti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa e Carolin cedono alla passione

Col cuore a pezzi, Carolin proverà a distrarsi dalle proprie pene d’amore con un’escursione a cavallo, finendo per avere un incidente. Ed il caso vorrà che l’incidente in questione avvenga proprio di fronte alla baita dove Vanessa stava preparando una sorpresa romantica per Max!

Ovviamente la Sonnbichler si precipiterà a soccorrere la Lamprecht, portandola nella baita per le prime cure. E sarà proprio l’improvvisa vicinanza tra le due donne a far scattare tra loro un’irresistibile attrazione che le porterà a cedere alla passione, facendo l’amore per la prima volta. E ora?

Per il momento vi anticipiamo che il triangolo tra Vanessa, Max e Carolin è destinato a regalarci ancora molte emozioni e colpi di scena…