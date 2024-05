Tempesta d’amore: Vanessa sceglie Max! E Carolin ha un incidente… | Anticipazioni italiane

Si fa sempre più appassionante il triangolo amoroso con al centro Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la nipote di Alfons (Sepp Schauer) farà infatti finalmente la sua scelta tra Max Richter (Stefan Hartmann) e Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß). Proprio allora, però, un terribile incidente cambierà tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa delude Carolin

Vanessa ha sempre avuto due grandi sogni: diventare una campionessa di scherma e mettere su famiglia con l’uomo che ama. Entrambe queste certezze, però, sono state messe a dura prova: se la carriera sportiva della Sonnbichler ha subito una battuta d’arresto a causa di un incidente, anche a livello privato la ragazza sta vivendo un momento di smarrimento.

Ormai ad un passo dalla realizzazione del suo sogno di sposare il suo Max e fare un figlio con lui, Vanessa si è infatti perdutamente innamorata di Carolin. Ma è davvero disposta a rinunciare al sogno di una “famiglia tradizionale” per buttarsi nella sua prima storia d’amore omosessuale?

Nella speranza di trovare una risposta a questo quesito, la Sonnbichler ha chiesto alla Lamprecht un appuntamento “di prova” per capire cosa vuole veramente. Una proposta che ha sconvolto Carolin al punto da portarla ad allontanarsi dal Fürstenhof per qualche giorno.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin ha un incidente

Ebbene, sarà proprio in questo frangente che Vanessa si renderà conto di quanto Max sia devoto a lei e ormai proiettato verso un futuro come famiglia: un cambiamento totale di atteggiamento per il fitness trainer, che fino a qualche mese fa non aveva nessuna intenzione di diventare padre.

Capendo quanto la famiglia conti per lei, Vanessa si convincerà dunque che i suoi sentimenti per Carolin siano stati una semplice sbandata. E così, quando la Lamprecht tornerà a Bichlheim, la Sonnbichler le comunicherà di aver scelto Max, pur sapendo di poter teoricamente avere un figlio anche come coppia gay.

Felice per aver finalmente fatto chiarezza nel proprio cuore, Vanessa preparerà dunque una sorpresa romantica per Max in una baita del Fürstenhof. Negli stessi istanti, però, Carolin cercherà di distrarsi dalle proprie pene d’amore con un’escursione a cavallo. Ed il destino vorrà che il destriero la disarcioni proprio a pochi passi dalla baita in cui si trova la sua amata. Un incidente che è destinato a cambiare per sempre le loro vite… Seguici su Instagram.