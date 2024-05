Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 giugno 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2024

Diego e Ida chiedono a Lara di alleggerire le responsabilità della ragazza in vista del processo riguardante Tommaso: come reagirà la Martinelli a questa richiesta? Rossella cerca invano di soffocare un’istintiva gelosia nei confronti di Riccardo e Virginia. Il trasferimento di Claudia a casa di Silvia genera nuovi malumori tra Mariella e Guido.

Niko non condivide l’iniziativa di Diego e Ida, intanto il ritorno di Lara nella vita di Roberto e Marina metterà i due in uno stato di incertezza e grande agitazione. Provata dal confronto con Riccardo, Rossella si sfogherà con la madre che proverà a farle aprire gli occhi. Mentre Claudia, incurante delle conseguenze delle proprie azioni, si insinuerà sempre più nelle vite degli amici, Mariella sarà sempre più frustrata dall’indifferenza di Guido nei suoi confronti.

Virginia prova a recuperare con Riccardo e per Rossella è arrivato il momento di fare finalmente chiarezza nei propri sentimenti, ma le cose non andranno come immaginato. Diego comincia a temere di aver commesso un grosso errore a fidarsi di lei, Lara incontra Marina e, mostrandosi pentita per gli errori commessi in passato, sembra decisa a prendere la decisione più giusta per il bene di Tommaso.

La visita di Lara ha gettato scompiglio a Palazzo Palladini e ora Roberto è deciso a vendicarsi di quell’incursione a casa sua. Rossella teme di aver perso Nunzio per sempre, Diana farà al cuoco un’inaspettata richiesta. Dopo tante vicissitudini, per Rosa e Manuel è giunto finalmente il momento di tornare a casa.

Marina e Roberto temono che il coinvolgimento di Lara possa fargli perdere il bambino; Ida e Diego sperano invece che la donna li aiuti, dando una versione dei fatti a loro favorevole. Luca vive un nuovo drammatico momento di smarrimento legato alla sua malattia, che fa insospettire ulteriormente Ornella. Mentre il rapporto tra Niko e Valeria si consolida, Manuela sembra andare serenamente avanti con la propria vita. Sarà davvero così? Seguici su Instagram.