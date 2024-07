Un posto al sole, anticipazioni 18 luglio 2024: Ferri cerca di vincere la sfiducia di Chiara

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 18 luglio 2024

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), interessato a comprare la radio, cercherà di vincere la diffidenza di Chiara (Alessandra Masi) con il supporto di Marina (Nina Soldano). Nel frattempo, Filippo (Michelangelo Tommaso) pare non prendere affatto bene la situazione. Per Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), immersi in una crisi apparentemente irreversibile, è arrivato il momento di affrontare la realtà. Oggi è l'ultimo giorno lavorativo di Ornella (Marina Giulia Cavalli); Raffaele (Patrizio Rispo) ha pianificato per lei una sorpresa molto speciale…