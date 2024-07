Un posto al sole, anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2024

La prepotenza di Pasquale sembra avere la meglio su Manuel, che non sa come reagire al suo atto di prevaricazione. Dirà alla madre quello che è successo? Samuel cerca in modo maldestro di recuperare il rapporto con Micaela. Ornella affronterà con grande intuito e competenza un delicato caso medico.

Don Antoine aiuta Rosa a risolvere una questione spinosa ma, mentre Damiano sembra comprendere e accettare il ruolo del sacerdote, le parrocchiane saranno molto più critiche sul ruolo di don Antoine nella vita di Rosa. Mariella decide di non andare al debutto dello spettacolo di Claudia ma Guido è talmente concentrato sulla sua fiamma da non rendersi conto del malessere della moglie nonostante Michele e Silvia cerchino di aprirgli gli occhi. Samuel cerca consigli su come comportarsi con Micaela ma né Manuela né Serena riescono a tranquillizzarlo.

Trame Un posto al sole: Ornella va in vacanza a Barcellona da Patrizio

Dopo giorni di silenzio, Mariella non riesce più a sopportare l’indifferenza di Guido e prende una sofferta decisione. Un ritorno inatteso darà a Roberto un’interessante occasione di investimento che però rischia di minare ulteriormente il rapporto con Filippo. Malgrado si sforzi di assecondare i consigli di Don Antoine, Rosa si ritroverà a fare i conti con l’ostinata prepotenza di Luisa.

Interessato all’acquisto della radio, Roberto proverà con l’aiuto di Marina a superare la diffidenza che Chiara ha nei suoi confronti. Filippo, intanto, non sembra prenderla affatto bene. Per Guido e Mariella, sprofondati in una crisi che sembra ormai irrecuperabile, è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà. È l’ultimo giorno di lavoro di Ornella e Raffaele ha in serbo per lei una sorpresa davvero speciale.

Mariella confida a Silvia tutta la sua sofferenza e confusione in merito a quello che sta accadendo con Guido. Tra marito e moglie arriva infine un confronto inevitabile. L'offerta di acquisto della radio, da parte di Roberto, si sta concretizzando. Filippo teme che sia una vendetta del padre nei suoi confronti: sarà davvero così? Raffaele saluta Ornella, in partenza per Barcellona, ma il momento viene rovinato da un'insistente richiesta di Renato.