Un posto al sole, anticipazioni 28 ottobre: Marina gela Roberto

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 28 ottobre 2024

Roberto auspica che il rientro di Marina a Palazzo Palladini, in compagnia di Alice, sia un buon segnale ma la donna gli dà una condizione imprescindibile per poter stare ancora insieme. Inoltre, la smania di Roberto di acquisire un nuovo inserzionista per la radio, lo farà litigare con Filippo che, con l'appoggio di sua moglie, potrebbe avere una reazione del tutto inaspettata. Messa a disagio dal comportamento strano del primario, Rossella riflette su quanto è successo. Nunzio, in pena per Diana, contribuirà senza volerlo a mettere in difficoltà la ragazza.