Un posto al sole, anticipazioni 5 dicembre: Samuel fa un incontro molto speciale!!!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 5 dicembre 2024

Rossella è sempre più decisa a partire per la specializzazione all’estero e una telefonata inattesa potrebbe accelerare il tutto. Il malore di Espedito, avvenuto subito dopo la sua discussione con Castrese, rischia di incrinare i rapporti tra padre e figlio; intanto Mariella inizia a domandarsi stranita cosa stia avvenendo…

Filippo tenta di metabolizzare la brutta lite con il padre, mentre Ferri non sembra intanto mostrare alcun rimorso per il suo comportamento. Grazie a un incontro speciale e del tutto casuale, Samuel sta per vivere uno dei giorni più emozionanti della sua vita.