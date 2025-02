La Promessa anticipazioni: Catalina “usa” Adriano contro Cruz. Lui come la prenderà?

La guerra tra Catalina de Lujan (Carmen Asecas) e la matrigna Cruz Ezquerdo (Eva Martin) non accennerà a placarsi nemmeno quando Manuel (Arturo Sancho) e Curro de la Mata (Xavi Lock) torneranno dalla guerra. Non a caso, nelle prossime puntate italiane de La Promessa, la ragazza penserà di fare un grosso dispetto alla dark lady e coinvolgerà maldestramente Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami) nel suo “piano”…

La Promessa, news: Catalina fa l’amore con Adriano

Rinchiusa da diverso tempo nell’hangar, in seguito alla fine della sua relazione con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), Catalina avrà modo di conoscere il contadino Adriano. Dopo un inizio burrascoso, la Lujan svilupperà una profonda sintonia con l’uomo.

Ciò accadrà in primis perché l’uomo ha sofferto per amore esattamente come lei. Durante un dialogo, Adriano le parlerà infatti della fuga della sua fidanzata, scappata con il fratello – con il quale aveva una tresca – e con i pochi soldi lasciati in eredità a lui e al parente dal defunto padre.

Entrambi da soli a combattere contro un modo che ha riservato loro dispiaceri, Catalina e Adriano si avvicineranno così più del dovuto e finiranno per fare l’amore. Tuttavia, il giorno successivo Catalina farà un passo indietro e chiederà ad Adriano di non correre troppo: un discorso che lui capirà, anche se continuerà a farle visita ogni giorno.

La Promessa, trame: Manuel indaga sulla frattura tra Cruz e Catalina

In seguito, Catalina potrà quindi riabbracciare Manuel, che tornerà sano e salvo dalla guerra al fianco di Curro. Fin dalle sue prime ore a La Promessa, il marchesino cercherà però di comprendere che cosa abbia spinto la sorella a isolarsi da tutti quanti. Dato che Cruz non vorrà dargli alcuna spiegazione, Manuel convincerà Catalina a parlare e apprenderà così che Cruz ha fornito alla stampa dei dettagli sulla fine della sua relazione con Pelayo, mettendola in ridicolo di fronte all’alta società.

In pratica, Catalina sarà diventata l’oggetto di diverse vignette canzonatorie sui quotidiani. E, anche se nelle stesse non verrà fatto il suo nome, la Lujan avrà ravvisato in esse delle analogie sulla sua storia naufragata con Pelayo. Dopo averle visionate, anche Manuel sarà dello stesso avviso della sorella, ma ovviamente Cruz negherà il suo coinvolgimento.

La Promessa, spoiler: Catalina porta Adriano ad una cena di famiglia ma…

Occhio perciò ad una successiva iniziativa di Manuel. Quest’ultimo deciderà di organizzare una cena di famiglia per festeggiare il suo ritorno a casa. Evento al quale Curro non potrà partecipare poiché proprio in quei giorni si recherà in gran segreto da Martina (Amparo Pinero) per farla “evadere” dal manicomio nel quale sarà stata rinchiusa.

Ovviamente, Manuel inviterà a cena anche Catalina, che porrà una condizione: presenzierà alla stessa soltanto se potrà portare con sé Adriano. Un vero e proprio dispetto che la Lujan vorrà fare a Cruz, colpevole di aver cacciato Garcia dalla tenuta soltanto pochi giorni prima. Dato che Manuel non opporrà alcuna resistenza, Catalina andrà quindi avanti con la sua idea e convincerà Adriano ad unirsi ai festeggiamenti, facendogli indossare un abito elegante che apparteneva a Pelayo.

Appena si ritroverà davanti ad Adriano, Cruz non crederà ai suoi occhi e, a un certo punto della cena, sottolineerà in malo modo di aver visto quello smoking indosso a Gomez de la Serna. Un particolare, questo, che farà storcere il naso ad Adriano, il quale si sentirà giudicato dagli altri commensali (fatta eccezione per Manuel) e messo alla prova per tutto il resto della serata.

Proprio per questo, il mattino successivo, Adriano restituirà a Catalina lo smoking completamente ripulito. E, dopo aver precisato che si è innamorato di lei, dirà di essere dispiaciuto per essere stato utilizzato nella sua guerra contro Cruz. Tali parole faranno comprendere a Catalina che ha sbagliato a comportarsi così con lui, ma a quel punto l’uomo sarà disposto a concederle un’ulteriore possibilità? Seguici su Instagram.