La Promessa anticipazioni: Curro aiuta Martina a fuggire dal sanatorio!

Il piano di Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) messo in atto per liberarsi di Martina de Lujan (Amparo Pinero) dovrà scontrarsi con una contromossa di Curro de la Mata (Xavi Lock). Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, il ragazzo deciderà infatti di salvare la sua amata dalle grinfie del conte; vediamo insieme in che modo…

La Promessa, news: Martina rinchiusa in un sanatorio

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi, la storyline partirà quando tutto lascerà pensare che Martina abbia cercato di uccidere Ayala facendogli ingerire della cicuta. A quel punto, nel momento in cui Margarita (Cristina Fernandez) ritroverà tra le cose della figlia il fiasco di veleno, Ignacio porrà una condizione: far rinchiudere Martina in un sanatorio mentale per evitarle una denuncia alla guardia civile per tentato omicidio.

Da un lato Petra Arcos (Marga Martinez) comincerà a sospettare che Ayala si sia avvelenato da solo per avere campo libero con Margarita e sposarla il prima possibile entrando così in possesso del 25% de La Promessa. Dall’altro la stessa Margarita vorrà evitare che il nome di Martina venga sporcato da un accusa di tentato omicidio e la farà ricoverare in gran segreto nell’istituto psichiatrico. Decisione che non piacerà affatto a Cruz (Eva Martin) e successivamente nemmeno a Curro…

La Promessa, trame: Curro torna dalla guerra e scopre cosa è successo a Martina…

Eh sì: appena ritornerà dalla Guerra insieme al “cugino” Manuel (Arturo Sancho), Curro chiederà immediatamente dove si trova Martina. A quel punto, Margarita sceglierà di mentirgli e gli dirà che la figlia sta trascorrendo qualche giorno di vacanza lontana dalla tenuta. Menzogna che non piacerà affatto a Cruz, che approfitterà di una chiacchierata in solitaria con il nipote per svelargli l’arcano.

Preoccupato per quanto starà accadendo a Martina, Curro deciderà quindi di porre rimedio alla questione. E chiederà a Manuel di coprirlo perché sta per andare nel sanatorio a liberare Martina!

La Promessa, spoiler: Curro aiuta Martina a fuggire dal sanatorio!

Dopo essersi messo in contatto con lei attraverso una missiva, Curro si presenterà quindi all’improvviso nel manicomio e riuscirà ad eludere la sorveglianza per fuggire insieme a lei. Un salvataggio in piena regola che si concluderà anche in modo romantico, visto che i due giovani si scambieranno un bacio dopo tantissimo tempo. Per l’occasione Martina scoprirà dunque che Manuel e Curro sono tornati sani e salvi dalla guerra, e ribadirà che non ha mai cercato di avvelenare Ayala.

In ogni caso, visto che i sorveglianti dell’istituto li staranno cercando, Curro e Martina dovranno preoccuparsi di non farsi beccare. Per tale ragione cercheranno un posto sicuro nel quale rifugiarsi, il tutto mentre la notizia della fuga di Martina arriverà alla villa.

Neanche a dirlo, Ayala a quel punto sarà pieno di rabbia di fronte all'eventualità che la ragazza stia tornando a La Promessa, ciò perché Margarita lascerà intende di essere disposta a riaccogliere la figlia in casa, se davvero non si trova a suo agio nel sanatorio…