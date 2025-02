La Promessa: Vera affronta Santos ma… | Anticipazioni

L’arrivo improvviso della madre Maria (Rocio Munoz) a La Promessa metterà in una posizione decisamente scomoda la “domestica” Vera Gonzalez (Angela Echaniz). Quest’ultima temerà infatti che tutti quanti scoprano che, in realtà, è la figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera. E intanto, grazie a Lope Ruiz (Enrique Fortun), la stessa Vera comincerà ad avere dei forti sospetti sul conto di Santos Pellicer (Manu Imizcoz)…

La Promessa, news: Vera faccia a faccia con la madre

Nelle future puntate italiane, Vera si troverà faccia a faccia con Maria nel corso di una merenda organizzata da Margarita (Cristina Fernandez) con alcune amiche. Tuttavia, la presenza della duchessa de Carril y de la Vera verrà accompagnata da un piccolo mistero: Margarita si lamenterà infatti con Ricardo (Carlos de Austria) poiché, a suo dire, Maria non figurava nella lista delle persone da invitare che gli ha dato.

A quel punto, Ricardo parlerà con Santos, che lo ha sostituito all’ultimo minuto nell’invio delle partecipazioni, ma il giovane sottolineerà che la duchessa era uno dei nomi indicato da Margarita. Ad ogni modo, quello che accadrà rappresenterà un vero e proprio problema per Vera. Appena se la ritroverà di fronte vestita da domestica, la duchessa farà in modo di restare da sola con la figlia e la schiaffeggerà, non senza averle detto che, data la sua improvvisa sparizione, lei e il marito hanno temuto che fosse addirittura morta.

La Promessa, trame: Lope dà una pista a Vera

La situazione che si verrà a creare porterà dunque Vera a cercare conforto in Lope Ruiz (Enrique Fortun), con il quale avrà ripreso una sorta di relazione dopo la rottura con Santos. La Gonzalez confesserà infatti all’attonito Lope di essere la figlia dei duchi de Carril y de la Vera specificando che Santos lo sapeva e l’ha costretta a stare con lui minacciando di svelare tutta la verità.

A quel punto, Lope suggerirà a Vera che, molto probabilmente, la madre non è arrivata a caso nella tenuta. Lope si convincerà infatti del fatto che sia stato proprio il giovane Pellicer a mandarle l’invito e sottolineerà che probabilmente l’ha fatto proprio perché lei ha interrotto la loro relazione-farsa. Tale dubbio assumerà concretezza quando Vera scoprirà da Petra Arcos (Marga Martinez) che è stato proprio lui a mandare gli inviti per la merenda di Margarita.

La Promessa, spoiler: Vera affronta Santos

Uniti tutti i tasselli del puzzle, Vera deciderà di affrontare Santos e l’accuserà di aver fatto sì che la madre arrivasse a La Promessa e scoprisse dove si trovava. Neanche a dirlo, Pellicer negherà ogni suo coinvolgimento nella questione e fingerà stupore di fronte alle accuse. Ma stavolta la Gonzalez non sembrerà cadere nei suoi tranelli…

Detto ciò, i problemi aumenteranno ulteriormente quando la duchessa de Carril y de la Vera ritornerà a La Promessa con l’intenzione di parlare con Vera e convincerla a tornare a casa. Ci riuscirà? Seguici su Instagram.