La Promessa anticipazioni: Vera incontra sua madre e…

Una merenda “indigesta” è in arrivo per Vera Gonzalez (Angela Echaniz) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. La domestica si ritroverà infatti faccia a faccia con la madre Maria (Rocio Munoz), la duchessa de Carril y de la Vera. Tuttavia, l’incontro sarà tutt’altro che casuale. Cerchiamo di capire perché…

La Promessa, news: Santos e la rottura con Vera

Tutto partirà quando Vera deciderà di non piegarsi più ai ricatti di Santos Pellicer (Manu Imizcoz), con il quale avrà avviato una finta relazione – lasciando di punto in bianco Lope Ruiz (Enrique Fortun) – soltanto per evitargli di rivelare a tutti quanti che è la figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera.

Stanca delle menzogne, Vera sembrerà convincere Santos a lasciarsi alle spalle la loro messinscena, motivo per il quale riprenderà la storia d’amore con Lope. Il figlio di Ricardo (Carlos de Austria) accetterà infatti – almeno apparentemente – di mantenere un rapporto amichevole con la Gonzalez, almeno finché l’arcigna Petra Arcos (Marga Martinez) non gli rivelerà di avere assistito ad un bacio tra Vera e Lope. Stranamente Santos manterrà il silenzio, ma ciò creerà i presupposti per l’incontro tra Vera e la madre Maria…

La Promessa, news: Margarita organizza una merenda

Al fine di non pensare troppo alla delicata situazione della figlia Martina (Amparo Pinero), rinchiusa in un istituto psichiatrico dopo un inganno teso da Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda), Margarita (Cristina Fernandez) deciderà di organizzare una merenda con quattro amiche e chiederà a Ricardo di spedire gli inviti. Quella sera, il Pellicer senior sarà però piuttosto stremato dal lavoro e si farà sostituire in tale compito da Santos, che preparerà un invito in più, preoccupandosi di copiare al meglio la grafia presente negli altri.

Come avrete già intuito, quell’invito in più sarà rivolto proprio a Maria de Carril y de la Vera, vecchia conoscenza di Margarita con la quale non intrattiene più alcun tipo di rapporto da diverso tempo. Non a caso, la vedova Lujan resterà attonita quando si ritroverà davanti alla donna, anche se non le dirà espressamente che non doveva essere tra le sue invitate.

La Promessa, spoiler: Vera, faccia a faccia con sua madre!

Una merenda che, in un certo senso, andrà di traverso anche a Vera. Ovviamente, Maria la riconoscerà immediatamente e, stupita dalla sua mise di domestica, la seguirà con una scusa e le chiederà immediatamente delle spiegazioni sul perché si trovi lì dopo aver fatto perdere per mesi le tracce di sé. Uno scontro che raggiungerà il suo climax quando Maria darà un sonoro ceffone a Vera, la quale per tutta gli risposta le dirà che non deve preoccuparsi per lei visto che non ha mai saputo ascoltarla.

Un vero e proprio patatrac per Vera, che però non arriverà facilmente alla conclusione che sia stato proprio Santos a muovere i fili affinché la madre la ritrovasse. Soluzione che non troverà nemmeno Ricardo, quando Margarita pretenderà di sapere come mai Maria è stata invitata a La Promessa per errore…