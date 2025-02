Tempesta d’amore: Julian scopre che Eleni voleva lasciarlo e prende una decisione folle! | Anticipazioni italiane

A pochi giorni dalla perdita del suo bambino, una terribile scoperta sta per nuovamente spezzare il cuore di Julian Specht (Tim Borys). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il simpatico personaggio vedrà infatti il suo più grande timore confermato: Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) ama Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) più di quanto ami lui! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander rischia di morire Conosciutisi poco dopo la fine della relazione tra la ragazza e Leander, Eleni e Julian hanno fin da subito capito di avere una grande intesa, tanto da diventare presto una coppia. Il fantasma del bel medico, però, ha sempre continuato ad aleggiare su di loro… Benché sinceramente innamorata dell’uomo, la Schwarzbach ha infatti capito che è Saalfeld l’amore della sua vita, tanto che – alcuni giorni fa – aveva deciso di lasciare il fidanzato per tornare dal suo ex. La scoperta di essere incinta di Julian ha però cambiato tutto… Determinata a mettere il nascituro al primo posto, Eleni ha infatti deciso di rinunciare al suo sentimento per Leander e sposare invece Julian. Una decisione che non è cambiata neanche dopo la perdita del bambino. E così Saalfeld – fuori di sé per il dolore – si sfogherà ricorrendo a sport estremi, finendo per mettere la propria vita in pericolo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Julian scopre che Eleni voleva lasciarlo