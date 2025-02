Tempesta d’amore: Eleni perde il bambino! E riceve un’altra terribile notizia… | Anticipazioni italiane

La vita di Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) sta per essere stravolta ancora una volta. A pochi giorni dalla sua decisione di formare una famiglia insieme a Julian Specht (Tim Borys), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza si troverà infatti ad affrontare una situazione drammatica, che cambierà tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni gravissima in ospedale La scoperta di aspettare un bambino da Julian ha indubbiamente stravolto i piani di Eleni (che, come sappiamo, aveva già deciso di lasciare il fidanzato per tornare da Leander). Ciononostante, la ragazza ha accolto con gioia la novità! Entusiasta all’idea di diventare madre, la giovane Schwarzbach ha infatti non solo deciso di restare insieme a Julian, ma anche di sposare quest’ultimo. Proprio quando i due promessi sposini saranno ormai proiettati nel loro ruolo di futuri genitori, però, un dramma inaspettato li travolgerà: Eleni avrà un malore e verrà ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. Il motivo? I medici scopriranno che la ragazza ha una gravidanza extrauterina che ha causato la rottura di una tuba ovarica!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni perde il bambino