Tempesta d’amore: Leander lascia il Fürstenhof! Ed Eleni… | Anticipazioni italiane

Una drammatico colpo di scena è in arrivo nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Con il cuore a pezzi a causa della perdita del suo grande amore, Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) deciderà infatti di lasciare per sempre il Fürstenhof. Una decisione che cambierà tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander rischia di morire Arrivato a Bichlheim per ritrovare la sua famiglia e iniziare una nuova esperienza lavorativa, Leander non avrebbe mai immaginato di trovarvi il grande amore della sua vita. La sua gioia, però, non è durata a lungo… Complici gli intrighi di Alexandra (Daniela Kiefer), il medico ha infatti finito per perdere Eleni (Dorothée Neff), che – dopo aver a lungo lottato per la sua relazione con Saalfeld – si è legata a Julian (Tim Borys), con cui ha poi deciso di sposarsi. Una situazione che ha inevitabilmente complicato tutto… Nonostante le implorazioni di Leander, Eleni – pur ammettendo di amare ancora quest’ultimo – ha infatti deciso di rimanere insieme al compagno e confermare le nozze. Una decisione che farà precipitare Saalfeld nella disperazione, portandolo a commettere un’imprudenza che rischierà di costargli la vita.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander decide di andarsene