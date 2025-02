Tempesta d’amore: Leander rischia di morire! Ed Eleni… | Anticipazioni italiane

Un doppio dramma sta per colpire Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag)! Già a pezzi per via della perdita del suo grande amore Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il medico rischierà di perdere anche la vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni colpita da Leander Benché innamorati come il primo giorno, Eleni e Leander sembrano ormai destinati a prendere strade diverse. Nonostante i suoi sentimenti per Saalfeld e la perdita del figlio che aspettava da Julian (Tim Borys), la Schwarzbach ha infatti deciso di sposare quest’ultimo. Una notizia che ha comprensibilmente sconvolto il bel medico. Disperato, Leander cercherà brevemente consolazione nell’affascinante Jasmin Springer (Beli Steyn), una sua vecchia compagna. Dopo un bacio appassionato, però, il medico spiegherà alla sua spasimante di non poter amare una donna che non sia Eleni. Una dichiarazione che verrà ascoltata casualmente proprio da quest’ultima…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander rischia di morire