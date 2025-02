Un passo dal cielo 9 si farà?

Il 20 febbraio si è conclusa con successo l’ottava stagione di Un Passo dal Cielo, una delle serie più amate dal pubblico italiano. La domanda che da settimane anima le discussioni tra i fan riguarda il futuro della serie: ci sarà una nona annata? Sebbene al momento non ci siano annunci ufficiali da parte di Rai Fiction o Lux Vide, la speranza di un proseguimento è alimentata dai positivi riscontri ottenuti dalla stagione appena conclusa.

L’ottavo capitolo ha registrato un notevole successo, con una media di circa quattro milioni di telespettatori e uno share del 22,5%. Questi numeri confermano che, nonostante il lungo percorso della serie, il pubblico continua a seguire con affetto le vicende ambientate nelle incantevoli Dolomiti. È significativo, infatti, che Un passo dal cielo sia giunta ormai all’ottava stagione, confermandosi tra le più longeve del panorama televisivo italiano, grazie alla sua capacità di rinnovarsi e mantenere alta l’attenzione dei telespettatori.

Un ulteriore punto a favore di una possibile continuazione della serie è il filo conduttore delle ultime annate, incentrato sulla protezione dell’ambiente, un tema di grande attualità. La costante evoluzione del format ha permesso di esplorare problematiche legate alla salvaguardia del nostro pianeta, argomento che potrebbe benissimo offrire nuove trame e sviluppi anche per un eventuale proseguimento della saga.

Tuttavia, non tutto è certo riguardo al cast. Giusy Buscemi, che presta il volto alla bella e tenace Manuela Nappi, ha recentemente espresso dei dubbi sul suo ritorno nella prossima stagione. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, l’attrice ha dichiarato che, pur avendo apprezzato il percorso di crescita del suo personaggio, potrebbe essere giunto il momento di “chiudere” il capitolo di Manuela. “Ogni anno ci ripetiamo che sarà l’ultima stagione“, ha detto, “ma poi la produzione ci ripensa. Per me è stato bello seguire la crescita di Manuela, ma oggi penso che sia stato raccontato tutto ciò che si poteva raccontare“. Nonostante queste riflessioni, Buscemi non ha escluso del tutto un suo ritorno, lasciando spazio a possibili sviluppi futuri.

Anche qualora l’attrice decidesse di non prendere parte alla nona stagione, Un Passo dal Cielo ha già dimostrato la propria capacità di adattarsi nel corso degli anni, cambiando protagonisti senza compromettere il fascino della serie. Da Terence Hill a Daniele Liotti, fino all’arrivo di Giusy Buscemi, la saga ha saputo rinnovarsi e restare al passo con i tempi. Un nuovo protagonista potrebbe quindi apportare una ventata di novità, permettendo la creazione di nuove trame e dando vita a nuove emozioni per i telespettatori.

In assenza di conferme ufficiali riguardo al rinnovo, è difficile stabilire con certezza quando vedremo una nuova stagione. Tuttavia, considerando che la fiction è tradizionalmente andata in onda ogni due anni, un'eventuale nona stagione potrebbe arrivare non prima del 2027. Nel frattempo, i fan possono continuare a rivivere le emozioni di tutte le otto stagioni, disponibili su Raiplay, e sperare in un futuro ritorno della serie con nuove storie e, perché no, anche nuovi interessanti protagonisti.