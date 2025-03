La Promessa anticipazioni: Pia lascia la grotta ma…

Fine della reclusione forzata nella grotta per Pia Adarre (Maria Castro). Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la donna troverà una sistemazione più comoda grazie all’aiuto di Jana Exposito (Ana Garces) e Manuel de Lujan (Arturo Sancho).

La Promessa, news: Le preoccupanti condizioni di salute di Pia

La storyline prenderà il via quando Jana mostrerà più di una preoccupazione per le condizioni di salute di Pia, ormai da tempo rinchiusa nella grotta per sfuggire alle grinfie del marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra). Dopo aver svelato tutta la verità a Manuel, spiegandogli che si è scelto di procedere con la messinscena della morte della domestica su suggerimento di Alonso (Manuel Regueiro), la Exposito si avvarrà dell’aiuto del “fidanzato” per convincere Romulo Baeza (Joaquin Climent) a parlare col marchese.

E così il maggiordomo, sinceramente preoccupato per la difficile situazione di Pia, prometterà a Manuel che farà di tutto per convincere Alonso a trasferire la donna. Nel corso del dialogo, però, Romulo rivelerà a Manuel di avere scoperto anche la sua tresca con Jana, sottolineando che non può tacere a lungo sulla questione con lo stesso Alonso.

La Promessa, trame: Manuel prende una decisione su Jana

Da un lato Manuel riuscirà a guadagnare un po’ di tempo perché dirà a Romulo che vuole essere lui stesso a comunicare ad Alonso e Cruz (Eva Martin) che si è innamorato perdutamente di Jana. Dall’altro, il giovane Lujan manifesterà le sue intenzioni anche alla Exposito, a cui dirà che devono parlare ai marchesi in persona del loro amore prima che sia Romulo a farlo.

Insomma, il momento della verità sulla relazione tra Jana e Manuel sembrerà vicino. Tuttavia, i due dovranno prima pensare a Pia. E, ottenuto il sì di Alonso, si adopereranno per procedere quanto prima col suo trasferimento in un luogo altrettanto sicuro quanto la grotta.

La Promessa, spoiler: Pia lascia la grotta ma…

Ma quale sarà questo posto? La risposta è quella che sicuramente state immaginando: Pia andrà a stare nella vecchia casa abbandonata di Ramona (Inma Perez Quiros). Un rifugio dove verrà portata per la prima volta da Jana e Manuel, i quali si assicureranno che abbia provviste e viveri per almeno una settimana.

Ma la capanna sarà davvero il luogo più indicato? Attenzione perché tra non troppo tempo si creeranno i presupposti per una situazione davvero pericolosa, nella quale qualcuno si farà decisamente male… Seguici su Instagram.