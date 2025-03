La Promessa anticipazioni: Romulo mette alle strette Manuel!

Manuel de Lujan (Arturo Sancho) sta per essere messo alle strette. Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, il giovane marchesino verrà messo in difficoltà dal maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent). E in tutto ciò avrà un ruolo fondamentale Jana Exposito (Ana Garces).

La Promessa, news: la scoperta di Romulo

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Romulo si troverà ad assistere per caso a delle effusioni tra Jana e Manuel. A quel punto, il maggiordomo capirà che i due hanno cominciato una vera e propria relazione amorosa ma, almeno inizialmente, sceglierà di tacere sulla questione.

Inconsapevoli di tale particolare, Manuel e Jana cominceranno dunque ad elaborare un piano per porre fine alla “reclusione” di Pia Adarre (Maria Castro) nella grotta, la stessa nella quale l’inserviente si sarà nascosta per cercare di sfuggire alle grinfie del marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra), con quest’ultimo che ormai avrà compreso che la sua morte è stata inscenata.

Dato che le condizioni di salute di Pia appariranno sempre più precarie, Jana e Manuel tenteranno di “prendersi gioco” di Romulo per convincerlo a parlare con Alonso (Manuel Regueiro) ed ottenere il permesso per trasferire la Adarre altrove.

La Promessa, trame: la messinscena di Jana e Manuel

Eh sì: proprio come pensato con Manuel, Jana lascerà appositamente socchiusa la porta dello studio di Romulo e comincerà a parlargli di Pia. A quel punto, Manuel fingerà di ascoltare per caso la conversazione ed irromperà nella stanza per chiedere spiegazioni e, soprattutto, se la Adarre è ancora viva come ha appena sentito dalla Exposito.

Messo con le spalle al muro, Romulo confesserà dunque a Manuel la verità e avrà modo di sottolineare che la falsa morte è stata portata avanti con il permesso di Alonso. Tuttavia, col trascorrere delle ore, sarà abbastanza chiaro che Baeza non ha creduto alla conversazione origliata per caso. Ed il dubbio diventerà certezza nel corso di un successivo scambio di idee con Manuel…

La Promessa, spoiler: Romulo mette alle strette Manuel

Nel momento in cui Manuel gli esporrà un piano per portare via Pia dalla grotta e condurla in un posto più salutare, Romulo parlerà francamente a Manuel. Da un lato gli dirà di avere compreso che non ha ascoltato per caso il suo dialogo con Jana sulla Adarre. Dall’altro farà presente al marchesino di averlo visto in atteggiamenti sconvenienti con la domestica e gli dirà che il suo ruolo di maggiordomo gli impone di parlare con il marchese Alonso di quanto sconveniente sta accadendo tra lui e la Exposito.

Premessa che farà spaventare tantissimo Manuel, il quale chiederà a Romulo un po’ di tempo perché vuole essere lui a comunicare al padre e soprattutto alla madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin) di essersi innamorato di Jana.

Tempo che inaspettatamente il maggiordomo sceglierà di concedergli, ma… fino a quando? Almeno per ora la salute sempre più precaria di Pia sembrerà mettere tutto in secondo piano. Anche se il momento della rivelazione, ve lo diciamo sin da ora, non tarderà ad arrivare… Seguici su Instagram.