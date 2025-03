Tempesta d’amore: arriva Vincent, figlio di Markus e co-protagonista maschile! | Anticipazioni italiane

Sta finalmente per arrivare l’ultimo tassello per completare il trio protagonista della 20^ stagione di Tempesta d’amore! Dopo gli ingressi di Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Philipp Brandes (Robin Schick), nelle prossime puntate italiane di Sturm der Liebe conosceremo infatti anche il terzo protagonista della nuova annata della soap… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vincent rivale di Philipp per Ana

Con Leander (Marcel Zuschlag) ed Eleni (Dorothée Neff) ormai pronti ad iniziare dopo le nozze la loro nuova vita insieme in Tanzania, tutto è pronto per il debutto ufficiale della ventesima stagione di Tempesta d’amore. Stagione che, come vi abbiamo ampiamente anticipato, avrà non due bensì tre protagonisti!

Come sappiamo, al centro della scena vi sarà la giovane e bella Ana Alves – unica figlia di Nicole (Dionne Wudu) – una ragazza dal cuore d’oro e con una grande passione per gli animali, tanto da aver sacrificato tutto per salvare un cavallo malato di nome Apollo.

Arrivata al Fürstenhof proprio per curare il suo amico a quattro zampe, la ragazza si è imbattuta nel suo grande amore di gioventù – Philipp Brandes – finendo per venire sopraffatta dai suoi vecchi sentimenti. Peccato solo che la ragazza ignori che il giovanotto tutto sia tranne che un principe azzurro…

Sarà in questa situazione che si inserirà Vincent Ritter! Giovane e affascinante veterinario, quest’ultimo si innamorerà perdutamente di Ana, trovandosi a dover lottare contro gli intrighi di Philipp per conquistare la donna dei suoi sogni. Un triangolo destinato a riservarci parecchie sorprese…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Vincent è figlio di Markus

L’amore non sarà però l’unica cosa che Vincent troverà al Fürstenhof! Appena arrivato all’hotel a cinque stelle, il bel veterinario si imbatterà infatti nell’ultima persona che avrebbe voluto incontrare sulla faccia della terra: Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer). E ben presto scopriremo il motivo della sua ostilità nei confronti dell’albergatore…

Verrà infatti alla luce che Vincent è il frutto di un’avventura avuta da Markus con un’ex segretaria di nome Jackie. Il peggio, però, deve ancora arrivare! Schwarzbach, infatti, non volle mai avere nulla a che fare col bambino e arrivò a versare una grossa somma di denaro alla madre di Vincent per non doversi occupare del figlio.

Non c’è dunque da stupirsi se – quando i due uomini si ritroveranno – i loro rapporti risulteranno tutt’altro che distesi… a differenza di quelli tra Markus e Philipp! Pur non avendo legami di sangue, quest’ultimo è stato infatti cresciuto come un figlio dall’imprenditore. E questa sarà ovviamente un’ulteriore causa di conflitto tra i due protagonisti…

Tempesta d’amore, casting news: Martin Walde interpreta Vincent Ritter

Il personaggio di Vincent Ritter verrà interpretato da Martin Walde, attore tedesco classe 1987. Originario di Dresda, Walde è un artista poliedrico attivo anche come cantante e doppiatore, oltre che come attore. Tra i ruoli da lui interpretati in passato che più sono rimasti impressi nel pubblico d’Oltralpe vi è senza dubbio quello di Sunny Zöllig, personaggio transgender interpretato da Walde nella serie di successo Lindenstraße.

Il debutto di Martin Walde a Tempesta d’amore nei panni di Vincent Ritter avverrà nel corso della puntata 4152 e, come vi abbiamo anticipato, per lui è in arrivo un ruolo di co-protagonista maschile al fianco di Robin Schick (interprete di Philipp Brandes).

Chiudiamo con alcune dichiarazioni rilasciate dall’attore sul suo personaggio: “Vincent è idealista, amante della verità e vuole sempre fare la cosa giusta. […] Mi accomuna a lui il grande cuore: per questo sono felice di poter finalmente interpretare qualcuno in cui posso far confluire ciò che sono nella vita privata. Vincent ha molta umanità, e anche io. Però non sono idealista come lui. Inoltre, non insisterei sempre sulla verità a tutti i costi, se questo potesse ferire qualcuno. Quindi, non sono così buono e indulgente come lui“. Seguici su Instagram.