Tempesta d’amore: Nicole scopre che Ana ha dilapidato i suoi risparmi. E… | Anticipazioni italiane

Una nuova tegola sta per abbattersi sul rapporto tra Nicole Alves (Dionne Wudu) e sua figlia Ana (Soluna-Delta Kokol). Proprio quando le due donne sembravano aver finalmente iniziato a ricostruire un legame madre-figlia, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore verrà infatti alla luce un terribile segreto che distruggerà i progressi fatti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ana e Nicole si riavvicinano

Nicole Alves non ha certo avuto una vita facile! Cresciuta in un contesto umile ma determinata a garantire alla sua unica figlia l’opportunità di un futuro migliore, la donna ha infatti lavorato duramente per poter mettere insieme il denaro necessario a far studiare la sua Ana in una prestigiosa università in Svizzera. Un sacrificio che però non è stato ripagato come sperava: la ragazza ha infatti utilizzato tutti i risparmi della madre per salvare un cavallo!

Ignara di come stiano realmente le cose, Nicole ha accolto a braccia aperte la figlia quando quest’ultima si è presentata a sorpresa a Bichlheim. Una gioia che è cresciuta ulteriormente quando Ana ha iniziato ad aprirsi con lei, parlandole ad esempio del suo amore infelice per Philipp (Robin Schick). L’idillio, però, durerà poco…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ana confessa la verità a Nicole

Temendo la reazione della madre, Ana ha fino ad ora taciuto a quest’ultima il suo grande segreto, ma il senso di colpa si farà sempre più pesante da sopportare. E così – quando scoprirà che Nicole sta pianificando di recarsi insieme a Michael (Erich Altenkopf) alla festa estiva della sua università – capirà di non poter più mentire…

Mortificata, la ragazza confesserà dunque alla madre non solo di aver utilizzato tutti i suoi risparmi per salvare il suo amato Apollo, ma anche di aver interrotto gli studi. E a quel punto cambierà tutto! Se Nicole resterà (comprensibilmente) sconvolta dalle azioni della figlia, quest’ultima deciderà infatti di restare al Fürstenhof per provare a rimediare. Una decisione destinata a cambiare per sempre la sua vita… Seguici su Instagram.