Tempesta d’amore: Lale e Theo tornano insieme. Ecco come… | Anticipazioni italiane

Se è vero che il vero amore può superare qualunque ostacolo, Theo Licht (Lukas Leibe) e Lale Ceylan (Yeliz Simsek) ne sono la dimostrazione vivente. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questi due amatissimi personaggi riusciranno infatti a superare una grave crisi grazie ai sentimenti che li legano… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Theo lascia Lale

Una delle più belle storie d’amore degli ultimi anni è da poco iniziata nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Due personaggi diversissimi tra loro – Lale e Theo – si sono infatti gradualmente innamorati, trovando l’una nell’altro la forza di affrontare i propri fantasmi. Nel caso di Theo, però, la strada inizierà in salita…

Dopo un piccolo incidente, il ragazzo si è infatti convinto di non poter rendere felice Lale e ha dunque deciso unilateralmente di troncare la loro relazione. Una decisione che ferirà la Ceylan oltre ogni aspettativa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lale perdona Theo

Sconvolta, Lale si allontanerà dal suo (ormai ex) fidanzato, troppo ferita per affrontare un nuovo confronto con lui. E così – quando lui capirà di aver commesso un terribile errore e le chiederà perdono – la Ceylan non sarà pronta a tornare indietro.

Benché ancora innamorata, Lale sarà infatti frenata dal timore che Theo – con la sua instabilità ed imprevedibilità – possa tornare a prendere decisioni avventate, portandola a soffrire di nuovo. Fortunatamente, però, lui non desisterà…

Capendo che la sua amata non riesce a fidarsi di lui, Licht convincerà dunque quest’ultima a fare un esercizio per creare fiducia reciproca. Un’iniziativa che (a sorpresa) darà gli effetti desiderati!

Sarà così che Lale e Theo supereranno la loro prima crisi, tornando ad essere una coppia solidissima. E per loro sarà solo l’inizio… Seguici su Instagram.