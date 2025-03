Tempesta d’amore: Noah ottiene il lavoro dei sogni, ma c’è un prezzo da pagare! | Anticipazioni italiane

Da sempre rimasto ai margini della famiglia da un punto di vista professionale, Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) sta finalmente per avere il suo grande riscatto. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’unico figlio maschio di Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer) riceverà infatti un’offerta davvero inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Verena arriva al Fürstenhof

Se Eleni (Dorothée Neff) ha seguito le orme dei genitori intraprendendo una carriera nel mondo degli affari, Noah ha invece seguito la propria passione per la falegnameria. Una scelta che ha provocato una frattura tra lui ed il padre Markus.

A differenza di Alexandra, quest’ultimo non è infatti mai riuscito ad apprezzare l’indipendenza professionale del figlio, per cui aveva sognato un futuro nella finanza. Una situazione che è però destinata a cambiare molto presto, grazie all’arrivo di un nuovo personaggio: Verena Baum (Laura Rauch)!

Entrata in scena come affascinante ospite del Fürstenhof con un evidente debole per Noah, questa new entry si rivelerà presto essere interessata non solo al fascino del secondogenito degli Schwarzbach, ma anche (e soprattutto?) al suo talento col legno! Scopriremo infatti che la donna lavora nel settore dei mobili di lusso ed è interessata ad una collaborazione con Noah. Un interesse che non si fermerà alle parole…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Verena fa un’offerta di lavoro a Noah

Con grande stupore del ragazzo, la Baum gli farà infatti un’allettante proposta di lavoro, offrendosi di assumerlo come designer per la sua azienda. Al settimo cielo, Noah vedrà così per la prima volta nella sua vita la possibilità di far fare un salto di livello alla propria carriera. Tutto troppo bello per essere vero? Forse…

Ben presto, infatti, il ragazzo scoprirà che l’offerta di Verena nasconde un prezzo da pagare che lo porterebbe a violare i propri ideali. E così Noah si troverà a dover scegliere tra il lavoro dei sogni ed i propri principi. Cosa deciderà? Per ora vi anticipiamo che nelle prossime settimane la vita di questo personaggio è destinata a cambiare per sempre… Seguici su Instagram.