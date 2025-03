Tempesta d’amore: Greta, arriva una rivale per il cuore di Noah! Ecco chi è | Anticipazioni italiane

Da mesi ormai, Greta Bergmann (Laura Oswald) e Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) sono una coppia solidissima. Una situazione che è però destinata a cambiare! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un personaggio destinato a provocare una profonda frattura tra questi due amatissimi personaggi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Verena arriva al Fürstenhof

Superati i problemi iniziali (soprattutto legati ai timori della cuoca di ripercussioni sul lavoro), Greta e Noah sono ormai da tempo una coppia felice e affiatata, in grado di superare numerosi ostacoli. Una situazione idilliaca ulteriormente migliorata grazie all’inaspettata promozione della Bergmann a capocuoco del Fürstenhof. I cambiamenti, però, sono all’orizzonte…

Tutto inizierà quando – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore – Noah si offrirà di dare una mano nell’hotel di famiglia e sopperire alla mancanza di personale aiutando personalmente al pianobar. E sarà proprio qui che il giovane Schwarzbach farà la conoscenza di una giovane donna molto affascinante: Verena Baum (Laura Rauch)!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Verena dividerà Noah e Greta

Chiaramente interessata all’affascinante “barman”, la giovane donna non esiterà a flirtare apertamente con quest’ultimo, ricevendo però un netto rifiuto. A quel punto, però, Verena giocherà a carte scoperte rivelando il vero motivo per cui è a Bichlheim: lavora nel settore dei mobili di lusso ed è interessata ad una collaborazione con Noah.

L'interesse della Baum per Schwarzbach sarà dunque puramente professionale? Se inizialmente sembrerà che le cose stiano proprio così, possiamo però anticiparvi che la verità si rivelerà essere un'altra. Verena diventerà infatti una vera e propria rivale in amore per Greta, in grado di causare una frattura tra la cuoca e Noah…