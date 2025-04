La Promessa: Lope costretto a chiedere aiuto alla suocera! | Anticipazioni

L’idea di perdere Vera Gonzalez (Angela Echaniz) costringerà Lope Ruiz (Enrique Fortun) a scendere a patti con la suocera, la duchessa de Carril y de la Vera (Rocio Munoz), nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Una mossa che, fortunatamente, avrà un risvolto del tutto positivo…

La Promessa, news: Lope ai ferri corti con Vera

La situazione si complicherà nel momento in cui Lope si lascerà sfuggire con Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval) e Candela Garcia (Teresa Quintero) che, in realtà, la sua amata Vera è la figlia della duchessa. A quel punto, appena scoprirà ciò che il cuoco ha fatto, la Gonzalez andrà in escandescenze e si sentirà tradita da Ruiz.

Non a caso, in più di un confronto, Vera si rifiuterà di accettare le scuse di Lope, che in diverse occasioni sottolineerà che può fidarsi di Candela e di Simona e della loro discrezione. Parole alle quali la giovane domestica non darà importanza, tant’è che ad un certo punto prenderà una sofferta decisione…

La Promessa, spoiler: Vera vuole lasciare la tenuta

Eh sì: rammaricata per quanto accaduto, Vera sentirà che è arrivato il momento di rifarsi una vita altrove. Per tale ragione, la Gonzalez comunicherà a Petra (Marga Martinez) che intende licenziarsi. Ovviamente, la Gonzalez non potrà però andare via subito da La Promessa: dovrà dare alla Arcos il tempo necessario per trovare una sua sostituta.

Quando capirà che Vera ha dato le sue dimissioni, Lope vorrà quindi fare il possibile per non perdere la sua fidanzata. Per questo, Ruiz metterà da parte tutte le divergenze sorte con la duchessa e sceglierà di parlarle a cuore aperto per farle una richiesta ben precisa…

La Promessa, spoiler: Lope costretto a chiedere aiuto alla suocera

Anche se ricorderà ancora il giorno in cui la duchessa l’ha accusato di essersi avvicinato a Vera solo per entrare in possesso dei suoi soldi, Lope chiederà alla “suocera” di fare il possibile per impedire alla figlia di lasciare La Promessa. Una richiesta accorata che farà breccia nel cuore della donna, visto che nelle ore successive troverà il modo di parlare con Vera.

Nel dialogo che si verrà a creare, la Carril farà sapere a Vera che ha capito quanto è felice a La Promessa. Per tale ragione, la duchessa darà finalmente alla Gonzalez il proprio benestare affinché prosegua con la sua “nuova vita”. Una benedizione che di fatto convincerà anche Vera a dare un’ulteriore possibilità a Lope.

Partendo da questi presupposti, i due fidanzatini faranno quindi pace, con Vera sicura del fatto che la madre non cercherà più con i suoi tranelli di riportarla a casa…