La Promessa anticipazioni: Pelayo rivela a tutti che Catalina è incinta!

Brutta sorpresa in arrivo per Catalina de Lujan (Carmen Asecas) nelle prossime puntate italiane de La Promessa, visto che Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) rivelerà a tutti quanti, nel peggiore dei modi, che è in dolce attesa. Circostanza che però darà un veloce scossone a tutta la storyline…

La Promessa, news: Pelayo sotto choc per la gravidanza di Catalina

La situazione precipiterà vertiginosamente quando Catalina confesserà a Pelayo di avere avuto una breve liaison con il contadino Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami) e di essere rimasta incinta. A quel punto, il conte di Anil si sentirà preso in giro dalla giovane Lujan e ventilerà addirittura l’ipotesi che sia andato a cercarlo, proponendogli di riprendere la loro relazione, soltanto per incastrarlo con la gravidanza inattesa.

Un pensiero – questo – che a onore del vero Pelayo accantonerà quasi subito, soprattutto quando Catalina gli rammenterà che non ha mai cercato di sedurlo appena è ritornato a La Promessa. Tuttavia, dato che non sarà mai andato a letto con la Lujan, Pelayo resterà di sasso quando Catalina gli chiederà di crescere il bambino insieme a lei come se fosse il suo. Dopo essersi confidato con il maggiordomo Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) sulla questione, Gomez de la Serna non saprà infatti se farsi carico di un peso del genere…

La Promessa, trame: la condizione di Pelayo

Non a caso, oltre a prendersi del tempo per flettere meglio sul da farsi, Pelayo porrà una strana condizione a Catalina: cercare di rintracciare Adriano per metterlo al corrente della gravidanza e capire se, come spera, non voglia saperne niente del figlio. Con questo ultimatum, il Conte vorrà assicurarsi un domani di non avere a che fare con Adriano, qualora dovesse accettare di diventare il padre a tutti gli effetti del bimbo che la Lujan aspetta.

Ad ogni modo, nonostante le perplessità iniziali, Catalina non potrà assecondare questa esigenza del fidanzato, dato che Adriano sarà ormai partito da diverse settimane e nessuno avrà idea di dove si trovi. Ciò farà andare ancora più in confusione Pelayo, che inizierà a bere più del dovuto poiché sentirà in cuor suo che non può fare da padre ad un bimbo che non è suo.

La Promessa, spoiler: Pelayo rivela a tutti quanti che Catalina è incinta

Non a caso, appena Catalina lo metterà alle strette invitandolo a lasciare La Promessa se non vuole farsi carico del bambino, Pelayo andrà in escandescenze e, ubriaco, si presenterà a cena, finendo per rivelare ai Lujan che la fidanzata è in dolce attesa!

La notizia spiazzerà Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro), increduli all’idea di affrontare un nuovo scandalo dopo l’annuncio della relazione tra Manuel (Arturo Sancho) e la domestica Jana (Ana Garces). Tuttavia, tale rivelazione sembrerà far ritornare Pelayo sui propri passi: pentito di ciò che ha fatto, il Conte comunicherà a Catalina che intende restarle accanto, diventando il padre del bambino che aspetta.

Da un lato la decisione di Pelayo farà felice Catalina; dall'altro l'imprevisto non tarderà ad arrivare, visto che i marchesi esigeranno che i due fidanzati si sposino nel più breve tempo possibile…