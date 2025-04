La Promessa: Pelayo pone una pesante condizione a Catalina, ecco quale | Anticipazioni

Burrasca in arrivo nella difficile rappacificazione tra Catalina de Lujan (Carmen Asecas) e Pelayo Gomez De La Serna (Michel Tejerina). Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, il conte di Anil vivrà dei veri e propri momenti di sconforto appena scoprirà che la ragazza è in attesa di un figlio da Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami). Tuttavia, alla fine, porrà una condizione alla sua amata…

La Promessa, news: la gravidanza di Catalina sconvolge Pelayo

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, Catalina verrà stravolta da alcuni improvvisi malesseri che la porteranno a capire che è incinta. Di fronte alle continue domande di Pelayo, che non riuscirà a giustificare il suo nervosismo, alla fine la Lujan vuoterà il sacco sulla questione, spiazzando parecchio il Conte.

Quest’ultimo, infatti, capirà immediatamente di non essere il padre del bambino, visto che non è mai stato a letto con Catalina. Gomez de la Serna chiederà così alla Lujan le dovute spiegazioni e scoprirà che il padre del bambino è un certo Adriano. Subito dopo, il Conte resterà però visibilmente spiazzato quando Catalina gli chiederà di crescere il bambino che aspetta come se fosse il suo.

La Promessa, trame: Pelayo si confida con Ricardo

Totalmente confuso, Pelayo si confiderà col maggiordomo Ricardo Pellicer (Carlos de Austria), che, oltre a garantirgli la massima discrezione, inviterà Gomez de la Serna a riflettere a fondo sulla richiesta che gli ha fatto Catalina. Ricardo sottolineerà che probabilmente la Lujan è davvero innamorata di lui, altrimenti si sarebbe certamente messa in contatto con il vero padre del bambino.

Fatto sta che tali parole non convinceranno del tutto Pelayo, che si arrabbierà ancora di più con Catalina quando quest’ultima gli dirà che Adriano è un semplice contadino. A quel punto, stravolto all’idea che lei si sia concessa al primo che capita pur dichiarando di averlo sempre amato, Pelayo farà una controproposta a Catalina…

La Promessa, spoiler: Pelayo vuole che Catalina si metta in contatto con Adriano!

Prima di prendere qualsiasi tipo di decisione sul loro futuro insieme, Pelayo esigerà che Catalina provi a mettersi in contatto con Adriano. In pratica, Gomez de la Serna deciderà se fare o meno da padre al bambino soltanto se, una volta informato della gravidanza, Garcia si farà definitivamente da parte.

Una richiesta che, almeno inizialmente, farà storcere parecchio il naso a Catalina, la quale non avrà poi altra scelta se non quella di accettare la condizione che Pelayo le ha posto. In ogni caso, ve lo diciamo sin da ora, non è affatto detto che la Lujan riesca a rintracciare Adriano. Per lo meno, non in tempi brevi…