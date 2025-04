La Promessa: Lope messo alle strette dalla “suocera”, ecco perché | Anticipazioni

La madre di Vera Gonzalez (Angela Echaniz) comincerà a rappresentare un vero e proprio problema per la felicità della ragazza. Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la Duchessa de Carril y de la Vera (Rocio Munoz) sarà infatti disposta a tutto per riportare la figlia a casa e non esiterà a mettere alle strette Lope Ruiz (Enrique Fortun)…

La Promessa, news: la Duchessa cerca di riavvicinarsi a Vera

In primo luogo, è bene ricordare ai nostri lettori che la Duchessa troverà un escamotage per far visita giornalmente a Mercedes, il nome reale di Vera. La Carril otterrà infatti da Cruz Ezquerdo (Eva Martin) il permesso di parlare quotidianamente con la ragazza, Lope, Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero) nel momento in cui svelerà alla marchesa che ha bisogno dei loro consigli per redigere un libro di cucina.

Visto che, a dire della duchessa, lo stesso potrà dare risalto e prestigio anche a La Promessa, Cruz non opporrà resistenza. Tale messinscena sarà quindi utile alla Carril per capire che Mercedes ha avviato ormai da tempo una relazione con Lope. Ovviamente, la donna non vedrà di buon occhio tale legame e cercherà fin da subito di osteggiarla…

La Promessa, trame: Vera scopre qual è il vero obiettivo della madre

Tra un litigio e l’altro, Vera avrà modo di constatare con dolore che la madre è arrivata a La Promessa anche per scoprire che fine hanno fatto i soldi che ha rubato al padre il giorno che è fuggita di casa. Inizialmente, la Gonzalez negherà di avere avuto un ruolo nella questione, ma poi sarà costretta ad ammettere sia la sua colpa e sia che ha perso tutto il “bottino” ormai da diversi mesi.

Parole che non faranno per niente piacere alla Duchessa de Carril y de la Vera, la quale ammetterà per la prima volta che lei e il marito non stanno passando un periodo roseo dal punto di vista finanziario. La confessione però non scalfirà più di tanto Vera, la quale dirà alla madre che il padre è un truffatore nato e sicuramente saprà come cavarsela prendendosi gioco di qualcuno.

La Promessa, spoiler: Lope messo alle strette dalla “suocera”

E così, incattivita dall’indifferenza mostrata dalla figlia, la Duchessa penserà bene di affrontare Lope, al quale chiederà in malo modo di convincere Vera a tornare a casa. Di fronte al rifiuto del cuoco, la Carril ci andrà quindi ancora più pesante e sosterrà che Mercedes è soltanto una capricciosa e che molto presto si stancherà di fingersi una domestica per tornare a fare la bella vita.

Anche in questo caso, Lope riuscirà però a mantenere la sua compostezza e preciserà che Vera è libera di andare via quando vuole, qualora non si sentisse più felice al suo fianco. Tali parole faranno arrabbiare la Carril, pronta a sottolineare che non otterrà nemmeno un centesimo dal suo legame con Mercedes. Un litigio burrascoso che inasprirà ancora di più il rapporto tra la “suocera” e il “genero”… Seguici su Instagram.