La Promessa: Pelayo spiazzato da una richiesta di Catalina, ecco quale | Anticipazioni

La notizia della gravidanza di Catalina de Lujan (Carmen Asecas) manderà in confusione Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Il conte di Anil non saprà infatti come reagire, soprattutto quando la fidanzata gli farà una richiesta scomoda…

La Promessa, news: Pelayo scopre che Catalina è incinta

Dopo alcune settimane trascorse a La Promessa, Pelayo noterà che Catalina è abbastanza nervosa e le chiederà delle spiegazioni. A quel punto, la ragazza sceglierà di essere sincera e confesserà all’uomo di essere in dolce attesa. Parole che lasceranno di stucco Gomez de la Serna, che capirà immediatamente di non essere il padre, visto che non è mai stato a letto con la Lujan.

Sentendosi preso in giro, Pelayo rifiuterà categoricamente ogni chiarimento con Catalina, che non demorderà finché l’uomo non le darà la possibilità di spiegarsi. Nel confronto che seguirà, il conte scoprirà dunque che la Lujan ha intrattenuto una breve relazione con il contadino Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami), interrotta poco prima che lei andasse a cercarlo nella sua residenza lontano dal marchesato.

Piuttosto confuso sul da farsi e non capendo come Catalina sia potuta cadere nelle braccia di un altro uomo, Pelayo resterà spiazzato quando l’amata gli farà una richiesta…

La Promessa, trame: la richiesta di Catalina a Pelayo

Certa dei sentimenti che prova nei suoi riguardi, Catalina affermerà di avere completamente dimenticato la breve storia con Adriano e chiederà a Pelayo di assumere la paternità del bambino che porta in grembo, a cui non intende rinunciare. Una volontà, quella della Lujan, che sorprenderà Gomez de la Serna, ancora abbastanza arrabbiato per la “presa in giro” della ragazza.

Non a caso, nei giorni successivi, Pelayo eviterà di incontrare gli altri abitanti de La Promessa, per evitare che gli porgano delle domande scomode alle quali non saprebbe rispondere. Un modo di fare che il nobile manterrà almeno finché non incontrerà il maggiordomo Ricardo Pellicer (Carlos de Austria)…

La Promessa, spoiler: Pelayo spiazzato dalla richiesta di Catalina

Dato che Ricardo si renderà subito conto della sua agitazione, Pelayo gli “aprirà il suo cuore” confidandogli che Catalina è incinta, precisando che però non è lui il padre. Con le lacrime agli occhi, Gomez de la Serna affermerà poi che la Lujan gli ha chiesto di crescere il bambino come se fosse suo: una richiesta alla quale Pelayo non saprà proprio come rispondere, in primis perché non avrà ancora metabolizzato la gravidanza della donna, né tanto meno la possibilità di restarle accanto nonostante tutto.

Promettendogli che manterrà la completa riservatezza sulla questione, Ricardo inviterà quindi Pelayo a seguire il suo cuore, precisando che Catalina gli ha già dimostrato che è lui l’uomo che vuole al suo fianco (e non il vero padre del bambino). Tale discorso basterà, però, a convincere Pelayo? Seguici su Instagram.