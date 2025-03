La Promessa anticipazioni: Catalina è incinta ma Pelayo non è il padre!

La notte trascorsa con Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami) sarà difficile da dimenticare per Catalina de Lujan (Carmen Asecas). Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la giovane ereditiera scoprirà infatti di essere in dolce attesa: una situazione che metterà in forte difficoltà la sua riconciliazione con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina)…

La Promessa, news: Catalina comincia a stare male

La storyline partirà nel momento in cui Catalina riuscirà a riprendere il controllo del negozio di marmellate, affidato per un certo periodo al dispotico “zio” Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano). Da quel momento, la Lujan comincerà a comportarsi però in maniera decisamente insolita, in primis quando annullerà all’improvviso un’intervista con alcuni giornalisti per annunciare il suo ritorno nell’attività.

Pelayo si mostrerà ovviamente stranito per gli strani sbalzi d’umore della fidanzata, la quale comincerà a comportarsi in maniera scostante persino con lui. Non a caso, il conte di Anil comincerà a chiedersi se la Lujan stia avendo dei ripensamenti circa la riconciliazione con lui…

Deciso ad andare fino in fondo, per capire che cosa c’è sotto, Pelayo affronterà dunque di petto la situazione, ma andrà incontro ad una spiacevolissima sorpresa!

La Promessa, spoiler: Catalina è incinta!

Messa alle strette dal fidanzato, Catalina confesserà in lacrime a Pelayo di essere in dolce attesa. Parole che spiazzeranno completamente il Gomez de la Serna, dato che non sarà mai andato a letto con la Lujan. Grazie alla confessione, Pelayo capirà dunque che Catalina ha frequentato un altro uomo nei pochi mesi che non sono stati insieme, arrivando persino a fare l’amore con lui.

Comprensibilmente sotto shock e sentendosi profondamente preso in giro, Pelayo abbandonerà dunque la conversazione a metà, non dando la possibilità a Catalina di spiegarsi ulteriormente. L’evidente nervosismo del conte sarà poi chiaro anche a Manuel (Arturo Garcia Sancho), che lo incrocerà sulle scale de La Promessa e tenterà di capire che cosa gli stia succedendo.

La Promessa, trame: fine della storia per Pelayo e Catalina?

Da un lato Catalina cercherà dunque rifugio tra le braccia di Simona (Carmen Flores Sandoval), che cercherà di starle vicino appena la vedrà piangere e disperata. Dall’altro Pelayo ripenserà a ciò che la fidanzata le ha appena confessato e, come prevedibile, mediterà anche se sia il caso o meno di proseguire con la relazione.

Tali premesse faranno dunque da apripista alla fine della storia d'amore tra Pelayo e Catalina oppure ci saranno degli ulteriori sviluppi? Occhio perché la storyline sarà abbastanza lunga…