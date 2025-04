Ritorno a Las Sabinas: cast e trama della soap estiva di Rai 1

Se l’estate di Canale 5 si prepara a regalare al pubblico numerose serie turche, Rai 1 ha in serbo per i suoi telespettatori una proposta completamente diversa ma altrettanto coinvolgente: Ritorno a Las Sabinas debutterà lunedì 5 maggio al posto de Il paradiso delle signore, che tornerà con la nuova stagione a settembre.

Diretta da Jordi Frades, la serie spagnola ha fatto il suo debutto su Disney Plus in Spagna lo scorso ottobre ed è composta da un’unica stagione di settanta episodi. La serie, purtroppo, non potrà contare su un seguito, poiché gli attori protagonisti sono già impegnati in altri progetti. Questo rende Ritorno a Las Sabinas un prodotto autoconclusivo, ma la sua trama e il cast sono destinati a lasciare il segno.

La storia segue le vicende delle sorelle Molina, Gracia (Celia Freijeiro) e Paloma (Olivia Molina), che si ritrovano dopo anni di separazione. Entrambe tornano a Manterana, il loro paese natale, per occuparsi del padre Emilio e per salvare la tenuta di famiglia, Las Sabinas, che è ormai in gravi difficoltà finanziarie. Il ritorno nella loro terra d’origine le costringerà ad affrontare non solo i fantasmi del passato, ma anche i legami con le persone e gli amori che avevano cercato di dimenticare.

Nel corso della serie, vediamo come Gracia e Paloma, pur cercando di rimettere insieme i pezzi della loro vita, si trovano di fronte a un passato fatto di segreti, incomprensioni e rimpianti che, alla fine, cambieranno per sempre il loro destino. La presenza di Gracia, in particolare, porta un’inattesa svolta nella vita di Miguel (Andrés Velencoso), che sta per sposare Esther (interpretata da Natalia Sánchez). L’apparizione di Gracia riaccende vecchi sentimenti e riapre ferite mai davvero guarite, creando un drammatico conflitto tra il desiderio di riscoprire l’amore perduto e la necessità di guardare al futuro.

Oltre alla trama coinvolgente, un altro grande punto di forza è il cast stellare. Celia Freijeiro (che il pubblico italiano ha già avuto modo di apprezzare in produzioni come Omicidi – Unità speciale, Il Sospetto, Escándalo e Sei sorelle), offre una performance straordinaria nel ruolo di Gracia. La sua interpretazione riesce a catturare la tensione interiore del personaggio, una donna che, nonostante gli anni lontana dal suo paese e dalle sue radici, non riesce a sfuggire al passato che la tormenta.

Olivia Molina, anche lei protagonista di numerose produzioni di successo in Spagna, interpreta Paloma, una donna che deve confrontarsi con il complicato rapporto con la sorella e la dolorosa perdita della madre, Laura, interpretata dalla grande Ángela Molina. Le due attrici (madre e figlia anche nella vita reale) sono perfette nel trasmettere l’intensa relazione tra i personaggi che interpretano.

Laura è morta in un tragico incidente stradale, un evento che ha segnato indelebilmente la vita delle due sorelle, spingendole a fuggire da Manterana e a separarsi per molti anni. La presenza di Laura, anche se ormai assente, continua a pesare su ogni decisione che Gracia e Paloma prendono, creando una connessione emotiva forte tra passato e presente.

Sul piano visivo, Ritorno a Las Sabinas si distingue per la sua qualità produttiva. Le location, tra cui la tenuta Las Sabinas a Riells del Fai, la tenuta Acebuche a Sant Andreu de Llavaneres e il pittoresco villaggio di Manterana a Sant Vicenç de Montalt, offrono uno scenario naturale mozzafiato, che arricchisce ulteriormente la trama. Gli esterni, che sfruttano le bellezze della Catalogna, in particolare i dintorni di Barcellona, fanno da cornice perfetta a una storia intensa e ricca di emozioni.

Ritorno a Las Sabinas è una produzione che cattura facilmente l'attenzione e l'interesse del pubblico, con il suo mix di dramma familiare e passione che ci invita a riflettere sulle scelte che facciamo, sugli amori che non si dimenticano e sui legami familiari che, nonostante il tempo e le distanze, rimangono indelebili. Lunedì 5 maggio, dunque, avremo l'opportunità di conoscere le sorelle Molina, protagoniste di una storia emozionante e coinvolgente che, ne siamo certi, saprà conquistare i cuori dei telespettatori.