Ritorno a Las Sabinas: anticipazioni, trame puntate, cast | Episodi dal 6 al 9 maggio

Durante la pausa estiva de Il paradiso delle signore, Rai 1 propone Ritorno a Las Sabinas, una serie tv spagnola di settanta episodi che compongono una sola stagione (non è previsto un seguito). La fiction, sotto la direzione di Jordi Frades, ha esordito su Disney Plus in Spagna lo scorso ottobre e ora viene proposta dall’ammiraglia Rai.

La narrazione parte dalle sorelle Molina, Gracia e Paloma, che si ricongiungono dopo molti anni di lontananza. Entrambe fanno ritorno a Manterana, la loro terra d’origine, con l’intento di prendersi cura del padre Emilio e di risollevare le sorti della tenuta di famiglia, Las Sabinas, attualmente in una situazione economica molto precaria. Ma questo è solo l’inizio…

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni e trame puntate dal 6 al 9 maggio 2025

Gracia e Paloma Molina tornano dopo anni a Las Sabinas a causa delle gravi condizioni di salute del loro padre, Don Emilio. Gracia si ritrova con Miguel, il suo primo amore; tuttavia, Miguel è ora fidanzato con Esther, la figlia della ricca proprietaria Donna Paca Utrera.

L’incontro tra Gracia e Miguel riaccende vecchi ricordi del loro amore passato. Nel frattempo, Gracia è preoccupata che gli affari del marito Antón a Madrid possano mettere in pericolo la sua famiglia. Anche se Paca è in disaccordo con Emilio, fa un’offerta alle due sorelle.

Paloma si riconnette con la sua cara amica Esther. Mentre Miguel aiuta Gracia a svuotare il capanno di Emilio, scopre che lei non gli ha detto tutta la verità sul suo matrimonio. Lucas intende tornare a Madrid, mentre Paca assiste Paloma con l’irrigazione della terra, continuando a nascondere i suoi piani.

Esther, inquieta per la vicinanza tra Miguel e Gracia, informa le sorelle sulle condizioni di Emilio. Tano propone a Gracia un progetto legato al Municipio e Miguel cerca di farsi perdonare da Esther impegnandosi completamente nei preparativi per il loro matrimonio.

Cast principale: Celia Freijeiro, Andrés Velencoso, Olivia Molina, Natalia Sánchez, Nancho Novo, María Casal.

