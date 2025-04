Tempesta d’amore: Katja scopre il tradimento di Markus! Amore finito? | Anticipazioni italiane

Una terribile delusione è in arrivo per Katja Saalfeld (Isabell Stern)! Proprio quando aveva deciso di seguire il proprio cuore nonostante gli avvertimenti della propria famiglia, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella sommelière scoprirà infatti che l’uomo che ama non è il principe azzurro che pensava… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Katja resta per amore di Markus

Un destino beffardo si è accanito su Katja. Arrivata al Fürstenhof nella speranza di recuperare la serenità dopo un doloroso divorzio, la donna si è infatti inaspettatamente innamorata di Markus (Timo Ben Schöfer)… salvo poi scoprire che quest’ultimo è nemico giurato della sua famiglia!

Superato l’iniziale smarrimento, la Saalfeld ha però deciso di ascoltare il proprio cuore e dare a Schwarzbach la possibilità di dimostrarle di essere diventato un uomo migliore. E così – dopo una notte di passione col suo amato – Katja deciderà di rinunciare ad una fantastica opportunità di lavoro pur di restare al Fürstenhof, vicina all’uomo che ama. La attende però un’amara delusione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Katja scopre l’intrigo di Markus

Come prevedibile, la decisione della donna riempirà di gioia Werner (Dirk Galuba)… almeno fino a quando quest’ultimo non scoprirà la vera motivazione dietro alla scelta di Katja di rimanere! Preoccupato per la parente, l’anziano albergatore proverà dunque a metterla in guardia da Markus, descrivendo quest’ultimo come un uomo senza scrupoli. Lei, però, sarà troppo innamorata per dagli ascolto e difenderà a spada tratta il proprio amato.

Ebbene, come prevedibile non ci vorrà molto prima che la Saalfeld si renda conto di essersi illusa. Poco dopo la sua decisione di restare al Fürstenhof, scoprirà infatti che Schwarzbach ha truffato Werner, usando un prestanome per mettere le mani sulle azioni dell’hotel. E a quel punto a Katja crollerà il mondo addosso…

La storia d’amore tra la Saalfeld e Schwarzbach sarà dunque già giunta al capolinea? Inutile dire che la risposta è “no”! Sarà infatti questo l’inizio di una delle più appassionanti e tormentate storyline sentimentali degli ultimi anni… Seguici su Instagram.