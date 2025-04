Tempesta d’amore: Noah vuole lasciare il Fürstenhof! Ma Greta… | Anticipazioni italiane

Una doccia fredda inaspettata sta per colpire una delle coppie apparentemente più solide del Fürstenhof! Stiamo parlando di Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) e Greta Bergmann (Laura Osswald), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedranno la loro relazione arrivare di fronte ad un bivio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Noah riceve un’offerta di lavoro

Dopo aver superato una serie infinita di ostacoli, Greta e Noah sono ormai da tempo una coppia apparentemente inseparabile, tanto che neppure il recente dramma che ha coinvolto la cuoca e la madre di Schwarzbach ha intaccato il rapporto tra i due innamorati. Tutto, però, sta per cambiare…

Come ricorderete, alcune settimane da Noah ha fatto la conoscenza di Verena Baum (Laura Rauch), un’affascinante donna d’affari che lavora nel settore dei mobili di lusso. Colpita dal talento (e dal fascino) del giovane Schwarzbach, Verena ha proposto a quest’ultimo una collaborazione, ricevendo però un rifiuto… almeno per il momento!

Tra non molto, Noah volerà infatti a Colonia per incontrare proprio la Baum. E questa volta la donna farà al talentuoso designer di mobili un’offerta che non si può rifiutare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Noah e Greta in crisi

Inutile dire che la notizia riempirà di gioia Greta, felice all’idea che il suo amato stia finalmente ricevendo il riconoscimento professionale che merita. Non ci vorrà però molto prima che venga alla luce un dettaglio che cambierà totalmente la situazione: il nuovo lavoro prevede che Noah si trasferisca a Colonia!

Sconvolta, la Bergmann non riuscirà a credere che il suo amato abbia preso in considerazione un cambio di vita così radicale senza neanche consultarla e a nulla varranno i tentativi di lui di giustificarsi, sostenendo di voler prendere la decisione insieme a lei.

Fermamente convinta di non voler mettere la propria carriera a rischio, Greta comunicherà dunque a Noah di non avere alcuna intenzione di trasferirsi a Colonia! E a quel punto il ragazzo si troverà di fronte ad un bivio… Cosa deciderà? Seguici su Instagram.