Tempesta d’amore: Wilma aiuta Vincent a conquistare Ana! E lei… | Anticipazioni italiane

Sembra che proprio nessuno sia felice del sentimento che lega Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) a Philipp Brandes (Robin Schick)! Alla lista dei detrattori di questa “coppia” sta infatti per aggiungersi anche Wilma von Zweigen (Birgit Koch), la ricchissima prozia del giovanotto. E l’anziana baronessa non se ne starà con le mani in mano… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Wilma contro Philipp

Innamorata fin da ragazzina di Philipp, Ana ha solo recentemente confessato i propri sentimenti per il giovane Brandes. A sorpresa, però, le reazioni sono state tutt’altro che positive!

Se Philipp stesso ha chiuso la questione spiegando ad Ana di vedere in lei solo una buona amica, Nicole (Dionne Wudu) e Vincent (Martin Walde) si sono invece mostrati decisamente preoccupati per il legame della ragazza ad un personaggio di dubbia moralità. Un’opinione condivisa anche da chi conosce molto bene il giovane Brandes…

Stiamo ovviamente parlando di Wilma von Zweigen, la ricchissima prozia del ragazzo. Convinta che quest’ultimo sia solo un approfittatore in caccia di guadagno facile, l’anziana baronessa proverà dunque a mettere Ana in guardia. E non si limiterà alle parole…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Wilma spinge Ana verso Vincent

Sarà in queste circostanze che la facoltosa nobildonna assisterà ad un incontro tra Ana e Vincent, notando subito non solo la grande sintonia tra i due giovani, ma anche gli evidenti sentimenti del veterinario nei confronti della Alves.

Il risultato? Convinta che Ana e Vincent siano fatti l’uno per l’altra, Wilma penserà bene di organizzare un “incontro galante” tra loro, nella speranza di aiutare così il veterinario a conquistare il cuore della sua bella. Il suo piano funzionerà? Seguici su Instagram.