Tempesta d’amore: arriva WILMA, la donna che cambierà la vita di Ana e Philipp | Anticipazioni italiane

Un personaggio importantissimo sta per arrivare (o meglio, tornare) nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochi giorni entrerà infatti in scena la donna destinata a stravolgere le vite dei tre protagonisti della ventesima stagione della soap… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Wilma torna al Fürstenhof

Con l’ingresso in scena dei tre protagonisti della ventesima stagione di Tempesta d’amore, tutto sembra ormai pronto per dare il via a questa nuova appassionante annata della soap. In realtà, però, manca ancora un piccolo tassello! Tra pochissimo al Fürstenhof comparirà infatti un personaggio destinato a rivelarsi cruciale per la storyline centrale di questa stagione: la baronessa Wilma von Zweigen.

Per i telespettatori di lunga data della soap, non si tratta di un nome nuovo: si tratta infatti dell’anziana nobildonna che – ormai quasi due anni fa – rilevò il podere dei von Thalheim e poi donò una generosa somma alla ricerca medica a favore di Florian Vogt (Arne Löber), il fratello minore di Erik (Sven Waasner). Questa volta, però, sarà un motivo totalmente diverso a condurre Wilma all’hotel a cinque stelle…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Wilma è la prozia di Philipp

Scopriremo infatti che la baronessa altri non è che la prozia di Philipp Brandes (Robin Schick), nonché la ragione per cui quest’ultimo è giunto al Fürstenhof ormai qualche settimana fa. Come sappiamo, il giovanotto ha infatti dichiarato di voler assicurare all’anziana parente un luogo di riposo ricco di agi per permetterle di riprendersi dopo dei gravi problemi fisici. Peccato solo che a muovere il ragazzo non sia il buon cuore…

Fin dal momento del suo arrivo, Wilma dimostrerà infatti di avere una pessima opinione del pronipote, che ritiene essere un giovanotto senza scrupoli interessato unicamente al suo patrimonio. Al contrario, l’anziana nobildonna si legherà subito ad Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), tanto da decidere di prendere quest’ultima sotto la propria protezione, cambiandole per sempre la vita…

Tempesta d’amore, casting news: Birgit Koch interpreta Wilma von Zweigen

Il personaggio di Wilma von Zweigen verrà interpretato da Birgit Koch, attrice tedesca classe 1950. Originaria di Friburgo, l’attrice settantacinquenne vanta una lunghissima carriera durante la quale ha collezionato numerose partecipazioni a serie televisive di successo, nonché produzioni teatrali.

Dopo la sua breve comparsa nel corso della 17^ stagione, la Koch tornerà a vestire i panni dell’anziana e ricchissima Wilma von Zweigen nel corso della puntata 4158… e questa volta non si tratterà di una toccata e fuga!

Questo personaggio è infatti destinato a rimanere in scena parecchie settimane, segnando il corso della stagione.