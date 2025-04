Un posto al sole: tutte le foto di Torino con Niko e Manuela innamorati! | Anticipazioni

Ormai ci siamo! Come ampiamente annunciato, a Un posto al sole subito dopo Pasqua assisteremo alle puntate girate a Torino, che vedono finalmente il trionfo d’amore tra Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante). Per quanto Valeria (Benedetta Valanzano) cercherà sino alla fine di tenersi per sé l’avvocato Poggi, quest’ultimo capirà una volta per tutte chi ama veramente e si precipiterà nel capoluogo piemontese.

Come già sappiamo, faranno parte della trasferta torinese anche Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro), più ovviamente l’altra gemella – Micaela – che si annoierà tantissimo visto il clima fin troppo romantico che la circonderà!

Qui di seguito trovate tutte le foto ufficiali (copyright RAI) rilasciate in occasione del viaggio a Torino. L'appuntamento è su Rai 3 nella settimana dal 21 al 25 aprile.