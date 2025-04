Un posto al sole: Valeria commetterà un errore fatale, ecco quando! | Anticipazioni

Ormai è palese che qualcosa stia bollendo in pentola a Un posto al sole. Anche se non sapessimo già che nella terza decade di aprile scoppierà la passione tra Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante), intuiremmo egualmente che Valeria (Benedetta Valanzano) ha il tempo contato dopo aver in qualche modo causato l’intossicazione alimentare al parco archeologico.

Occhio però: in realtà non saranno tanto le investigazioni di Jimmy (Gennaro De Simone) e Camillo (Lorenzo De Angelis) a cambiare il corso del destino. Anzi, tali indagini sono in procinto di peggiorare la situazione, perché porteranno a un nuovo momento di tensione tra Niko e Manuela. Ma poi qualcosa cambierà…

Arriverà infatti la decisione delle gemelle di andarsene a Torino, cosa che produrrà un grande malumore in Jimmy e costringerà Niko a fare i conti con i suoi veri sentimenti.

Ma la vera svolta, quella probabilmente definitiva, giungerà sui teleschermi di Rai 3 poco prima di Pasqua. Occhio perché, proprio quando sembrerà che Valeria abbia vinto la guerra, la ragazza commetterà un “errore fatale”: un imperdonabile passo falso che porterà ad una grossa discussione tra Niko e la Paciello. E sarà quello il momento in cui, una volta per tutte, Niko sceglierà di essere sincero con se stesso. Non perdete le puntate del 17 e 18 aprile!

Come vi sarà ormai chiaro, nei giorni successivi l'avvocato Poggi si recherà a Torino, dove già si troveranno Micaela e Manuela, e con quest'ultima sarà trionfo d'amore!