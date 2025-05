Anticipazioni La promessa: Cruz cerca di mettere Jana in difficoltà, ci riuscirà?

Altro che accoglienza! Appena Jana Exposito (Ana Garces) deciderà di trasferirsi nella zona nobile de La Promessa, per amore del fidanzato Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho), Cruz Ezquerdo (Eva Martin) farà di tutto per rendere la vita impossibile all’ormai ex domestica: il suo obiettivo sarà infatti quello di metterla in difficoltà il più possibile per “costringerla” a lasciare il figlio…

La Promessa, news: Jana si trasferisce nella zona nobile della tenuta

La storyline partirà quando Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz si diranno disposti ad accettare la relazione in corso tra Jana e Manuel e proporranno alla ragazza di smettere di essere una domestica e di trasferirsi nella zona nobile della tenuta. Inizialmente riluttante (non sentendosi ancora pronta a cambiare completamente vita), alla fine la Exposito accetterà la proposta per amore di Manuel e si preparerà a vivere insieme a tutti i componenti della famiglia Lujan.

Un sì che permetterà a Cruz di portare avanti il suo piano, ovviamente con la complicità di Petra Arcos (Marga Martinez). Quest’ultima seguirà alla lettera le indicazioni della marchesa e farà presente a tutti i membri della servitù che devono cominciare a trattare Jana con rispetto, dandole del voi e soprattutto mantenendo il giusto distacco. Ordine che, ovviamente, non farà felice la Exposito.

La Promessa, trame: Jana non riesce ad adattarsi alla sua nuova vita

Come se non bastasse, nonostante la buona accoglienza di Catalina (Carmen Asecas), Martina (Amparo Pinero) e del fratello Curro (Xavi Lock), Jana si sentirà inferiore rispetto ai marchesi, a Lorenzo (Guillermo Serrano) e a Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda), motivo per il quale eviterà di presentarsi a tavola con i membri della famiglia Lujan. Manuel cercherà di porre rimedio a tale disagio, tant’è che permetterà a Jana di mangiare da sola con lui finché non si sarà abituata.

Felice perché la sua macchinazione sembrerà un vero e proprio successo, Cruz non permetterà inoltre a Jana di prendere in prestito i vecchi vestiti della figlia Leonor e incaricherà un sarto di preparargliene dei nuovi affinché possa sentirsi a suo agio.

Tuttavia, pur essendo cosciente del fatto che gli abiti non arriveranno prima di un paio di giorni, la Ezquerdo organizzerà una cena in famiglia in onore della Exposito, obbligandola di fatto a prendervi parte…

La Promessa, trame: Cruz cerca di mettere Jana in difficoltà

In questo caso, Jana si confiderà con Vera Gonzalez (Angela Echaniz) e ammetterà di non avere un vestito adatto alla serata (specificando tra l’altro che Cruz era perfettamente al corrente del particolare). Ad ogni modo, per evitare di darla vinta alla suocera, Jana seguirà il consiglio di Vera e si presenterà lo stesso alla cena con l’unico abito che possiede.

Decisione che però si rivelerà un vero e proprio buco nell’acqua: possiamo infatti anticiparvi che Cruz farà servire a cena i gamberi e Jana non sarà in grado di mangiarli con le posate. Come se non bastasse, Ignacio e Lorenzo inizieranno a fare dei discorsi poco edificanti sulla servitù e metteranno profondamente a disagio la Exposito. Il risultato? Jana scapperà dalla tavola, sottolineando che non si sente molto bene.

Insomma, Cruz sembrerà vincere la prima battaglia, ma la "guerra fredda" con Jana sarà appena cominciata…