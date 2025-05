Anticipazioni Un posto al sole: Micaela tornerà. Farà “coppia” con Pasquale?

È ormai notizia assodata che a Un posto al sole sta per fare il suo ingresso un volto ben conosciuto dai telespettatori: Simone Di Pasquale. Simone, la cui entrata nella soap partenopea è stata recentemente ufficializzata da Milly Carlucci, interpreterà da metà giugno un maestro di ballo il cui nome sarà “Pasquale Di Simone”, evidentemente ottenuto invertendo il suo!

La novità è che non stiamo parlando, come molti avevano pensato inizialmente, di una semplice “special guest appearance”: recenti dichiarazioni di Di Pasquale fanno capire come si tratti di un ruolo vero, destinato a restare un bel po’ in quel di Upas.

Insomma, il ballo – che già sta entrando a piè sospinto nella narrazione grazie a Gabriela (Astrict Flor Lorenzo) – pare metterà ancora più radici nella fiction quotidiana di Rai 3, e questo proprio grazie al nuovo ruolo di “Pasquale”.

La new entry, peraltro, dovrebbe interagire con un personaggio femminile piuttosto “frizzantino”: quello di Micaela (Gina Amarante). Eh sì, la gemella di Manuela non è affatto uscita di scena e il suo viaggio si concluderà con un rientro a Napoli, dove conoscerà appunto Pasquale. Nuova coppia di ballo… o nuova coppia e basta? Staremo a vedere… Seguici su Instagram.