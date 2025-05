Un posto al sole: Simone Di Pasquale nel cast!

Come forse avrete già capito leggendo un nostro recente post, il ballo sta per irrompere prepotente a Un posto al sole. Il personaggio che introdurrà questo nuovo capitolo “danzereccio” della soap partenopea di Rai 3 sarà Gabriela (Astrict Flor Lorenzo), che condurrà delle serate danzanti al Caffè Vulcano.

Queste serate non saranno fuori contesto, perché potrebbe anche succedere qualcosa di importante riguardo alle trame. Ad esempio, già sappiamo che Mariella (Antonella Prisco) tra un ballo e l’altro si scontrerà con la dura verità che riguarda il suo rapporto con Guido (Germano Bellavia). Al di là di questo, però, la danza sarà anche il gancio per far entrare a Upas una guest particolarmente amata dal pubblico.

Per quanto il rumor circolasse già da diverso tempo, solo ora si è avuta l’ufficialità sul futuro ingresso in scena di Simone Di Pasquale nei panni – neanche a dirlo – di un ballerino. Milly Carlucci, che ha diffuso la notizia nel corso della prima puntata di Sognando ballando con le stelle, ha aggiunto che il personaggio sarà quello di Pasquale Di Simone, giocando evidentemente in modo simpatico sul vero nome dell’interprete.

Nonostante la partecipazione a Un posto al sole, continueremo a vedere Di Pasquale anche nella prossima edizione di Ballando con le stelle, in autunno, sempre nel ruolo di "tribuno del popolo".