Anticipazioni Un posto al sole: torna Chiara Petrone (Alessandra Masi)? I rumors

In questi giorni a Un posto al sole è riapparso in video Gianluca Palladini, il figlio di Alberto (Maurizio Aiello) interpretato – oggi come nel 2011/12 – da Flavio Gismondi. Gianluca sta ospitando in segreto Luca (Luigi Di Fiore) ma chissà che alla fine non sia proprio lui a sbloccare la situazione riguardante la sparizione dell’uomo da Napoli: stando infatti alle ultime anticipazioni, sarà proprio Gianluca a mettersi in contatto con una preoccupatissima Giulia (Marina Tagliaferri).

Al momento, non si sa molto di più sul futuro di questo personaggio, anche se immaginiamo che la sua ricomparsa a Upas non si limiti fugacemente alla vicenda a cui stiamo assistendo in questi giorni. E a tal proposto, risulta quanto meno “curioso” un rumor non confermato che vi anticipiamo in anteprima, secondo il quale potrebbe rientrare in scena anche Chiara Petrone (Alessandra Masi).

L’ultima volta che abbiamo visto Chiara a Napoli (l’estate scorsa), la permanenza è stata piuttosto breve ed è servita per far sì che la proprietà di Radio Golfo 99 passasse nelle mani di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Proprio quella vendita ha scatenato tutte le situazioni a cui abbiamo assistito successivamente, compreso l’ingresso nel gruppo di Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo).

Se la voce di corridoio dovesse risultare vera, perché Chiara si farà nuovamente viva in città? A scanso di equivoci, al momento non c'è alcuna anticipazione ufficiale sulle trame di Gianluca e (eventualmente) della giovane Petrone. Certo, nessuno può dimenticare che Gianluca è il primo grande amore di Rossella (Giorgia Gianetiempo) e che Chiara è l'ex di Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo). Coincidenza?