Doc nelle tue mani conquista il Messico con un nuovo remake

Il viaggio internazionale di Doc – Nelle tue mani prosegue senza sosta. Dopo aver conquistato il pubblico americano con un adattamento di grande successo su Fox (e in onda in questo periodo anche in Italia), la serie medical targata Lux Vide si prepara ora a sedurre anche il Messico. Un nuovo remake è ufficialmente in produzione, con un cast d’eccezione e l’ambizione dichiarata di replicare – se non superare – il trionfo ottenuto negli Stati Uniti.

Protagonista della versione messicana sarà l’attore Juan Pablo Medina, volto noto al pubblico latinoamericano, nei panni del dottor Andrés Ferrara. Come nell’originale italiano, il personaggio è un brillante medico che, in seguito a un attentato, perde la memoria degli ultimi dodici anni della sua vita. Da quel momento inizia per lui un difficile percorso di ricostruzione personale, tra affetti, doveri e ferite mai del tutto rimarginate.

Al fianco di Medina, il cast è composto da Gabriela de la Garza, Stephanie Cayo, Iván Sánchez, Erick Chapa e Giuseppe Gamba. La regia è affidata a Fran Franco, Andrés López e Harold Ariza, mentre la produzione è guidata da Coty Cagliolo, Carlos Quintanilla Sakar, Alejandro García e Madelaine Contreras.

La serie è stata presentata ufficialmente da Sony il 20 maggio ai Los Angeles Screenings, una delle più importanti vetrine internazionali per il mercato televisivo. “Adattare storie forti e già collaudate al contesto locale è al centro della nostra visione”, ha dichiarato John Rossiter, dirigente di Sony per l’America Latina. “Questo ci consente di entrare in sintonia con il pubblico, rispettando le radici del racconto originale e rafforzando allo stesso tempo la nostra presenza nei diversi mercati”.

Doc – Nelle tue mani, ideata e prodotta da Lux Vide (Fremantle), è ormai un caso internazionale. In onda in prima serata su Rai 1, ha registrato ascolti record, diventando una delle serie italiane più viste degli ultimi anni. È stata venduta in oltre cento paesi e si conferma uno dei format più richiesti e adattati a livello globale.

Buone notizie anche per i fan italiani: come dichiarato recentemente da Giovanni Scifoni in un'intervista, le riprese della quarta stagione dell'originale sono previste per l'inizio dell'autunno, con avvio indicativamente a settembre. Un segnale chiaro che, nonostante l'espansione internazionale, il cuore di Doc continua a battere forte proprio dove tutto è cominciato.