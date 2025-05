La forza di una donna anticipazioni: Hatice e i sospetti su Şirin

Già dalle prime puntate de La forza di una donna, la nuova dizi turca in partenza su Canale 5 martedì 3 giugno 2025 alle 14.45, i telespettatori avranno modo di capire che c’è qualcosa di strano legato alla morte di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk), il marito della protagonista Bahar (Özge Özpirinççi). Tutto ciò sarà collegato a Şirin Sarıkadı (Seray Kaya), la sorellastra della donna…

La forza di una donna, news: l’incidente in mare di Sarp

Attraverso i racconti di Bahar, i telespettatori scopriranno che Sarp è apparentemente morto (circa quattro anni prima) dopo essere caduto da una nave in corsa, al termine di una rissa scoppiata sul mezzo per futili motivi. Anche se il suo corpo non sarà mai stato ritrovato, Bahar si sarà convinta della triste fine del suo sposo, tant’è che cercherà di crescere i figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), nato dopo l’incidente, col sorriso ma in mezzo a mille stenti.

Appena Bahar farà visita alla madre Hatice (Bennu Yıldırımlar), colpevole di averla abbandonata quando era soltanto una bambina, la storia legata alla triste fine di Sarp si arricchirà di un ulteriore particolare. Emergerà infatti che l’uomo è caduto dalla nave per recuperare una delle tante pere che la stessa Hatice gli aveva donato nel tentativo di riappacificarsi con la figlia. Non a caso, Bahar considererà in parte la madre responsabile del lutto che ha subìto…

La forza di una donna, trame: l’enigmatica figura di Şirin

A partire da ciò, bisognerà dunque osservare con attenzione ogni mossa di Şirin, la figlia di Hatice nata dal suo secondo matrimonio con Enver (Şerif Erol). Studentessa in un’Accademia di Belle Arti, la ragazza disegnerà di continuo il volto di Sarp e, come se non bastasse, imprimerà su diversi fogli la mano di un uomo mentre tenta di afferrare una pera. Un’analogia piuttosto evidente di quello che è accaduto a Sarp.

Non a caso, alcuni flashback chiariranno che, prima dello scoppio della rissa, Şirin ha avuto modo di conoscere Sarp nel battello poco prima della rissa che ha causato la sua caduta. E, come se non bastasse, emergerà che Sarp aveva riconosciuto Şirin, chiedendole espressamente perché non si fosse mai messa in contatto con Bahar.

La forza di una donna, spoiler: Hatice e i sospetti su Şirin

Questa strana coincidenza innescherà i sospetti di Hatice quando troverà tra le cose di Şirin i tantissimi disegni che ha fatto su Sarp. A quel punto, la donna metterà la figlia minore alle strette. Şirin sarà dunque costretta a rivelarle di avere sentito, quattro anni prima, il suo dialogo con Sarp. E, al fine di giustificare i suoi disegni e i trafiletti di giornale circa la morte dell’uomo, la giovane Sarıkadı dirà di essere rimasta impressionata da quanto successo a Çeşmeli.

Tuttavia, Hatice non potrà fare a meno di notare un altro agghiacciante particolare: i disegni con la mano di Sarp che tenta di afferrare una pera. Dato che i giornali non avranno mai fatto menzione di ciò, Hatice avrà il sentore che la figlia le stia nascondendo qualcosa e vorrà vederci chiaro, soprattutto quando le dirà che quel soggetto le è stato assegnato dal suo professore per un compito.

Per questo, Hatice andrà in Accademia e scoprirà che Şirin le ha mentito, il tutto mentre la ragazza farà in modo di incontrare per la prima volta Bahar (palesandole fin da subito che è la sua sorellastra)…