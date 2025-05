La forza di una donna anticipazioni: Şirin cosa c’entra con l’incidente di Sarp?

Mai fidarsi di una sorellastra, soprattutto se non hai mai avuto modo di conoscerla. Da questo intrigo prenderà il via La Forza di una donna, la nuova dizi in onda su Canale 5 da martedì 3 giugno 2025. I telespettatori dovranno infatti fare particolare attenzione alla giovane Şirin Sarıkadı (Seray Kaya), la sorella da parte di madre della protagonista Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi)…

La forza di una donna, news: chi è Şirin

Cresciuta insieme alla mamma Hatice (Bennu Yıldırımlar) e al papà Enver (Şerif Erol), Şirin non ha avuto alcun tipo di rapporto con la sorella Bahar. Tuttavia, grazie alla sua passione per il disegno, sarà chiaro sin da subito che la giovane ha avuto a che fare con Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk), il marito di Bahar morto (apparentemente) in seguito ad un incidente in mare ancora tutto da chiarire.

In più di una circostanza, Şirin si recherà infatti in uno studio fotografico di Istanbul nel quale sarà appeso un ritratto di Bahar, all’epoca incinta del figlio minore Doruk (Ali Semi Sefil), insieme a Sarp e alla nipotina Nisan (Kübra Süzgün). Sirin imprimerà nella sua mente i tratti fisionomici del “cognato”, che poi raffigurerà nei suoi disegni fatti a mano. Un pensiero costante da parte della Sarıkadı, dato che avrà fatto varie riproduzioni del volto di Sarp…

La forza di una donna, spoiler: che cosa c’entra Şirin con l’incidente di Sarp?

Tra le altre cose, tramite dei flashback sarà chiaro che Şirin era presente nel momento in cui Sarp è caduto in mare durante un viaggio in nave, particolare di cui non sarà al corrente né Bahar e né tanto meno i suoi genitori Hatice e Enver.

Non a caso, la situazione inizierà a complicarsi per Şirin quando, dopo oltre vent’anni di lontananza, Bahar deciderà di presentarsi a casa di Hatice per chiederle di confermare al Comune che non le passa alcun mantenimento mensile. Mossa che Bahar farà quando un funzionario municipale le dirà che esiste la possibilità che un benefattore inizi a prendersi cura di lei, qualora dimostrasse che è davvero una persona indigente…

La forza di una donna, trame: l’accusa di Bahar a Hatice!

Durante il dialogo che si verrà a creare, non mancherà anche un grande momento di tensione tra Bahar e Hatice. La prima accuserà infatti la madre di essere in parte responsabile della morte di Sarp, che si era recato proprio da lei prima dell’incidente e aveva accettato di portarle, come tentativo di pace, alcune pere.

Di fronte a tale accusa, Hatice ovviamente non saprà come rispondere alla figlia e si limiterà a piangere. In tutto ciò, dai disegni di Sirin emergerà che ha più volte disegnato sui suoi fogli la mano di un uomo mentre cercava di afferrare una pera.

Un altro chiaro riferimento alla presunta morte di Sarp che renderà ancora più misteriosa la faccenda. Anche perché Şirin sarà in evidente competizione con Bahar, nonostante le rassicurazioni di Hatice (che le dirà più volte che ormai ha soltanto lei come figlia)… Seguici su Instagram.