La forza di una donna anticipazioni: Musa e il difficile matrimonio con Jale

Non saranno soltanto i grossi problemi della protagonista Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi) a caratterizzare le puntate de La forza di una donna, la nuova dizi turca in onda su Canale 5 da martedì 3 giugno 2025 alle 14.45. I telespettatori dovranno infatti familiarizzare anche con il volto di Musa Demir (Devrim Özder Akın), un funzionario del Governo turco che passerà tantissimo tempo in compagnia di Bahar; scopriamo insieme perché…

La forza di una donna, news: Bahar fa la conoscenza di Musa

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri precedenti post, Bahar starà crescendo da sola i figli Nisan Çeşmeli (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) in seguito alla presunta morte del marito Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk). Visto che farà fatica ad arrivare a fine mese (tant’è che sarà costretta a fare un doppio lavoro e a lasciare i suoi figli da soli in piena notte), Bahar penserà dunque di ricorrere all’aiuto del Governatorato, dove incontrerà appunto Musa.

Dopo averle spiegato che purtroppo non ci sono i finanziamenti necessari per lei, Musa si lascerà impietosire da Bahar appena gli chiederà un po’ di denaro e le paventerà l’ipotesi di ricorrere all’aiuto di un benefattore: lo stesso che però vorrà accertarsi che nessun familiare si stia prendendo carico di Bahar e dei suoi figli, prima di prenderla sotto la sua protezione.

La forza di una donna, trame: Musa e Bahar stringono amicizia

A quel punto, Bahar si troverà costretta a mettersi in contatto con la madre Hatice Sarıkadı (Bennu Yıldırımlar) per chiederle di confermare che non si prende cura né di lei, né di Doruk e Nisan (in caso di chiamata del Governo). Una richiesta che innescherà la furia della sorellastra Şirin Sarıkadı (Seray Kaya), vera dark lady della dizi. Attraverso questo escamotage, il pubblico verrà dunque coinvolto anche nelle vicende di Musa, soprattutto quando l’uomo dovrà comunicare a malincuore che il benefattore ha deciso di farsi carico di un’altra famiglia.

Successivamente a questo annuncio sciagurato, Bahar scoprirà infatti che Bora, il figlioletto di Musa, frequenta la stessa scuola con Doruk. Tale particolare farà sì che Bahar incroci Musa in diverse occasioni, instaurando con lui una sorta di amicizia.

La forza di una donna, spoiler: Musa e il difficile matrimonio con Jale

Possiamo già svelarvi che Musa non se la passa affatto bene dal punto di vista sentimentale. Il matrimonio tra il funzionario del governo e la moglie Jale Demir (Ece Özdikici), un medico in carriera, è infatti appeso ad un filo. La donna è completamente concentrata sulla sua ascesa professionale, motivo per il quale trascura Bora, che invece fa di tutto per attirare le sue attenzioni.

Un rapporto logorato che peggiorerà nel momento in cui Jale comunicherà a Musa che vuole il divorzio e che può prendere la custodia esclusiva di Bora, dato che lei non ha tempo per occuparsene. Un modo di fare decisamente non materno, che rischierà di arrivare ad un punto di non ritorno quando arriverà in città una vecchia fiamma di Jale… ossia un aitante dottore!