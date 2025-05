La notte nel cuore anticipazioni: cosa dirà Sumru ai figli? La risposta è spiazzante

La Notte nel Cuore, nuova dizi turca di Canale 5, è partita convincendo 1.904.000 spettatori, con uno share di partenza del 12.6%. Grande interesse ha suscitato soprattutto il finale della prima puntata, in cui i fratelli Nuh e Melek si sono finalmente trovati faccia a faccia con la loro madre naturale Sumru, facendole capire di essere i suoi figli.

Il prosieguo della scena farà parte della seconda puntata della fiction, che vedremo il 1° giugno. Ma è possibile già da ora anticipare quale sarà l’esito del colloquio: Sumru negherà di aver mai avuto a che fare con i due ragazzi!

Ciò però non scoraggerà più di tanto Nuh e Melak, tanto che quest’ultima inizierà a insinuarsi nella famiglia di Sumru ottenendo l’incarico di cameriera al fidanzamento “forzato” di Sevilay e Cihan. Non sarà una serata facile, perché la giovane verrà anche accusata di aver rubato un braccialetto, ma poi verrà subito scagionata e, anzi, quest’accusa infondata sarà anche utile per imporre Melek come unica cameriera per un evento che organizzerà sua nonna Nihayet.

Insomma, piano piano Nuh e Melek cominceranno ad entrare nelle intricate vicende della famiglia protagonista e molte cose accadranno in futuro. La notte nel cuore, infatti, avrà lunga durata: in Turchia è partita a settembre 2024 e si concluderà proprio in questi giorni (il 29 maggio, precisamente); in Italia, invece, è appena cominciata e dunque ci farà compagnia ancora per molti mesi!