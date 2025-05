La Promessa anticipazioni: arriva Gonzalo, il padre di Vera!

Non bastava la madre! Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Vera Gonzalez (Angela Echaniz) si troverà faccia a faccia anche con il padre, il duca Gonzalo de Carril y de la Vera (Jesús Cabrero). Una novità, questa, che metterà parecchio in crisi la falsa domestica…

La Promessa, news: Vera e l’addio alla madre Amalia

Il destino sembrerà sorridere a Vera nel momento in cui la madre Amalia (Rocio Munoz) la metterà al corrente del fatto che ha ormai accettato la sua relazione con Lope (Enrique Fortun) e che per un certo periodo non intende più farle visita a La Promessa, proprio per non innescare i sospetti del padre Gonzalo.

A quel punto, Vera si fiderà ciecamente delle parole della madre e confiderà nel fatto che Gonzalo non scoprirà mai che si è nascosta tra la servitù della tenuta di Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin). Ottimista circa il futuro sereno che la aspetta ora che si è liberata per sempre del giogo del suo pericoloso papà, Vera si mostrerà dunque raggiante e farà dei progetti a lungo termine con Lope. Almeno finché una bruttissima notizia non giungerà alle sue orecchie…

La Promessa, trame: il duca de Carril annuncia il suo arrivo nella tenuta

Possiamo anticiparvi che Cruz e Alonso incroceranno Gonzalo nel corso della stessa festa dove apprenderanno che Pia (Maria Castro) e Romulo (Joacquin Climent) sono stati assunti dai Duchi de los Infantes. Colpito dall’astio evidente dei marchesi de Lujan verso i loro ex consuoceri, il Duca de Carril deciderà di scrivere ad Alonso per annunciargli una visita a La Promessa, durante la quale intende proporgli un affare.

La notizia dell’arrivo di Gonzalo si diffonderà ben presto anche tra la servitù. Vera si preoccuperà tantissimo quando scoprirà che il padre sta per fare visita ad Alonso: non a caso, la Gonzalez cercherà di lasciare la tenuta per evitare di incrociare il genitore, ma Petra Arcos (Marga Martinez) glielo proibirà all’ultimo minuto…

La Promessa, spoiler: Vera verrà scoperta da Gonzalo?

Questo farà dunque da preludio ad una situazione pericolosissima. Petra darà l’ordine a Vera di servire il caffè al padre, ospite di Alonso e Manuel (Arturo Garcia Sancho). Seppur preoccupatissima, la Gonzalez deciderà di non trasgredire l’ordine ma, fortunatamente, il duca de Carril y de la Vera non la guarderà nemmeno per una volta in faccia.

Insomma, almeno per ora la grande menzogna di Vera non verrà a galla, ma per quanto potrà durare? Possiamo infatti anticiparvi che Gonzalo proporrà a Manuel e Alonso un affare che sembrerà loro vantaggioso, tant'è che decideranno di incontrarlo per parlare dello stesso più approfonditamente…