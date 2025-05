La Promessa anticipazioni: Cruz farà una scoperta che la renderà furiosa! Ecco quale

Cosa farà Romulo Baeza (Joaquin Climent) appena si licenzierà da La Promessa? Prenderà una decisione che non piacerà affatto a Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, la dark lady esigerà che il marito Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) riporti l’ex dipendente nella tenuta…

La Promessa, news: ecco perché Romulo si dimette

Tutto partirà quando, dopo aver inscenato la sua morte per difendersi dalle angherie dell’ormai defunto marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra), Pia Adarre (Maria Castro) chiederà ad Alonso di poter tornare a lavorare a La Promessa. Anche se le aveva garantito che il posto sarebbe ritornato ad essere suo, il marchese non potrà rispettare la parola data: Cruz si rifiuterà infatti di riassumere la Adarre, costringendola a vagliare altre offerte di lavoro.

Deluso per la situazione venutasi a creare, Romulo si sentirà tradito da Alonso, tant’è che gli comunicherà che non intende più lavorare al suo servizio. Dopo aver istruito a dovere Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) come suo successore, Baeza rassegnerà dunque le sue dimissioni e si congederà da tutti i dipendenti della tenuta. Un’assenza, quella dello storico maggiordomo, che si farà sentire sin da subito e che verrà contraddistinta da un clamoroso colpo di scena…

La Promessa, spoiler: la clamorosa scoperta di Cruz su Romulo

Eh sì: grazie ad un ricatto ai danni della duchessa de Carril y de la Vera (Rocio Munoz), la madre di Vera Gonzalez (Angela Echaniz), Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) riuscirà a far credere a Cruz che i duchi de los Infantes, ovvero i genitori della defunta Jimena (Paula Losada), abbiano diffuso in giro il pettegolezzo di una sua crisi coniugale con Alonso innescata da Maria Antonia (Elia Galera).

A quel punto, pur di mettere a tacere le malelingue, Cruz pretenderà che Alonso la accompagni ad una festa nella quale saranno presenti gli Infantes, al fine di affrontarli. Una volta arrivata lì, la Ezquerdo resterà dunque attonita quando scoprirà che Romulo e Pia hanno preso servizio presso casa dei duchi!

La Promessa, trame: Cruz e la richiesta ad Alonso!

L’inatteso risvolto farà andare la Marchesa su tutte le furie: oltre a rimproverare la governante Petra Arcos (Marga Martinez), ignara del nuovo impiego degli ex dipendenti (a differenza di Ricardo), Cruz riterrà possibile che i duchi abbiano assunto Pia e Romulo soltanto per carpire loro delle informazioni sul conto della sua famiglia. Per questo, nel bel mezzo di un teso faccia a faccia, Cruz chiederà espressamente ad Alonso di fare il possibile per riportare la Adarre e Baeza a La Promessa.

Tuttavia, almeno in questa circostanza, la marchesa riceverà un sonoro no dal marito, che le ricorderà che è soltanto colpa sua se i due sono migrati altrove, visto che è tutto cominciato quando lei si è rifiutata di riassumere Pia. Due posizioni inconciliabili che che inaspriranno ancora di più la frattura tra i coniugi Lujan… Seguici su Instagram.