La Promessa anticipazioni: Ayala esce di scena, addio Ignacio!

Dopo diversi mesi passati come “ospite sgradito”, alla fine il conte Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) dovrà dire addio a La Promessa. E tutto ciò si verificherà grazie ad un piano messo in moto da Martina de Lujan (Amparo Pinero) con la complicità di Petra Arcos (Marga Martinez)…

La Promessa, news: Petra, Martina e l’alleanza inaspettata

La svolta nella storyline si avrà nel momento in cui Petra confesserà a Martina di avere avuto in passato una relazione con Ayala dalla quale è nato l’ormai defunto figlio Feliciano Arcos (Marcos Orengo). In cerca di un modo per liberarsi dello scomodo conte, che si sarà trattenuto a La Promessa nonostante la partenza della fidanzata Margarita (Cristina Fernandez), Martina proporrà dunque a Petra di avviare una macchinazione per “fare impazzire” Ignacio e spingerlo così ad andare via.

Non a caso, come prima mossa del suo piano, Martina approfitterà dell’ufficializzazione della data del matrimonio tra Catalina (Carmen Asecas) e Pelayo (Michel Tejerina) per chiedere a Ignacio quante donne ha sedotto in passato e se, da qualche sua tresca, possa essere nato un figlio. Parole che faranno immediatamente comprendere ad Ayala che Petra ha raccontato alla Lujan del loro rapporto passato.

La Promessa, trame: la prova in grado di inchiodare Ignacio

Tuttavia, su esplicita richiesta della Arcos, Martina non potrà fare menzione agli zii Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) del legame di parentela che scorreva tra Ignacio e Feliciano. Per questo, dato che vorrà liberarsi dell’ex amante (che l’ha presa in giro soltanto per sposare Margarita ed entrare in possesso del 25% de La Promessa), la Arcos darà a Martina una prova schiacciante per compromettere per sempre l’onore di Ayala.

Possiamo infatti anticiparvi che Petra consegnerà a Martina una lettera scritta da Ayala all’uomo che l’aveva aiutato tempo addietro ad acquistare in segreto la cicuta, ossia lo stesso veleno con il quale si è avvelenato da solo per poi fare ricadere la colpa su Martina e tentare di farla rinchiudere in un sanatorio. Un elemento chiave che, di fatto, chiuderà il soggiorno di Ignacio nella nobile tenuta…

Appena entrerà in possesso della missiva, Martina la mostrerà infatti a Alonso, che a quel punto si schiererà apertamente dalla parte della nipote e di Petra e non crederà alle giustificazioni che Ayala cercherà di dargli. Proprio per tale ragione, il marchese di Lujan esigerà per l’ennesima volta che il Conte vada via dalla sua tenuta. E, a differenza dei precedenti, stavolta Ignacio non riuscirà a trovare nessun appiglio per trattenersi: quindi, sia pur controvoglia, dovrà preparare le valigie!

Prima di andare via, Ignacio non risparmierà però un'ultima bordata a Cruz, che inizialmente cercherà addirittura di non salutare. L'uomo sottolineerà infatti alla sua ormai ex amica che il passato e le azioni cattive commesse in precedenza finiranno un giorno per perseguitare anche lei. Una minaccia, neanche troppo velata, che la Ezquerdo non prenderà troppo sul serio, tant'è che festeggerà per essersi liberata, finalmente del Conte di Ayala, esattamente come Martina e Petra…