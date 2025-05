La Promessa: Romulo darà le dimissioni! Ecco perché

La mancata riassunzione di Pia Adarre (Maria Castro) a La Promessa spingerà Romulo Baeza (Joaquin Climent) a reagire di conseguenza. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, l’uomo deciderà di rassegnare le proprie dimissioni e annuncerà ad Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) che intende lasciare per sempre la tenuta. Facciamo dunque un riepilogo della situazione per capire come si arriverà a tale svolta…

La Promessa, news: Cruz si rifiuta di riassumere Pia

Tutto partirà in seguito all’assassinio di Gregorio Castillo (Bruno Lastra). Data la dipartita dell’uomo, Pia non dovrà più nascondersi e svelerà a tutti quanti che ha finto la sua morte. Appena le acque si saranno calmate, la Adarre vorrà dunque riprendere servizio a La Promessa, proprio come le aveva assicurato Alonso, al corrente della messinscena riguardo la sua triste fine così come Romulo e Jana Exposito (Ana Garces).

Ovviamente, il marchese de Lujan vorrà rispettare la parola data, ma dovrà scontrarsi con la reticenza della moglie Cruz Ezquerdo (Eva Martin), che, offesa per non essere stata messa al corrente del “diversivo”, si rifiuterà di riassumere Pia. Quest’ultima si troverà quindi senza un lavoro con il quale sostentarsi e comincerà a valutare delle soluzioni alternative per il suo bene e per quello del piccolo Diego…

La Promessa, trame: i problemi legali di Romulo

Contemporaneamente a tutto ciò, Romulo si troverà a trascorrere diverse settimane in carcere, dopo aver confessato al sergente Burdina (Fran Cantos) che è stato lui ad assassinare Gregorio.

Visto che le condizioni di salute di Romulo peggioreranno di ora in ora, Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) corromperà Burdina con del denaro affinché rimetta in libertà il vecchio maggiordomo. Pur opponendo inizialmente resistenza, il sergente accetterà quindi la cifra che il marchesino gli ha offerto e scagionerà Baeza, utilizzando come scusa il fatto che non ha creduto alla sua confessione. Con tale escamotage, Romulo potrà dunque tornare a La Promessa, ma non avrà intenzione di restarci a lungo…

La Promessa, spoiler: Romulo rassegna le sue dimissioni

Durante un faccia a faccia piuttosto franco con Alonso, Romulo comunicherà al marchese che non intende più lavorare nella tenuta per via dell’ingiustizia che è stata commessa ai danni di Pia. Nonostante l’invito del Lujan Senior a ripensarci, Baeza resterà fermo nella sua posizione e sottolineerà che Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) è ormai istruito per prendere a tutti gli effetti il suo posto.

Rassegnate le dimissioni, con Cruz che non batterà ciglio quando scoprirà cosa sta succedendo, Romulo si preparerà quindi a salutare i suoi ormai ex sottoposti. Tra i dispiaciuti, a sorpresa, ci sarà anche Petra Arcos (Marga Martinez), che avrà modo di parlare proprio con Romulo, mostrandogli per la prima volta il suo lato più fragile.

Tuttavia, i telespettatori dovranno iniziare a chiedersi se, alla fine, Romulo lascerà davvero La Promessa oppure se succederà qualcosa che rimescolerà ancora una volta le carte in tavola. Occhio ai nostri prossimi post perché ritorneremo sulla questione… Seguici su Instagram.